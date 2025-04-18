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市場底部到了？美企高層正大舉加碼自家股票 外媒揭密

2025/04/18 14:54

企業內部人士自3月以來，正以16個月來最快的速度買進自家公司股票。示意圖。（法新社）企業內部人士自3月以來，正以16個月來最快的速度買進自家公司股票。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股持續震盪之際，陷入困境的多頭投資人，終於從那些最了解企業內部人士動作中，得到了最令人鼓舞的訊號。數據顯示，企業內部人士（corporate insiders）自3月以來，正以16個月來最快的速度買進自家公司股票，就算面臨美國總統川普推動全球關稅措施、股市進一步下跌後，他們4月的買盤仍維持在高檔水準。

《彭博》報導，交易數據提供商「華盛頓服務」（Washington Service）指出，光在4月前2週，就有大約180位企業內部人士購入自家公司股票。這使得內部人買賣比率上升至0.40，接近自2023年底以來的最高水準。

儘管企業高層買入股票的行為，往往不全然與市場走勢有關，但這波購買量的上升，顯示出他們對自家企業的信心，也讓那些在數週的拋售中受到重創的投資者感到安心。

dvisors Asset Management首席投資策略師勞埃德（Matt Lloyd）表示，這是一個正向的訊號，若這項趨勢能持續下去，對於試圖站穩腳步的股市將具有關鍵作用。

不過，也有部分市場人士對於內部人士買股的趨勢，抱持保留態度。EP Wealth Advisors投資主管菲利普斯（Adam Phillips）說，和其他市場參與者一樣，這些企業也在等著貿易政策明朗化，很多情況下其實是摸黑前進。部分原因是投資人正在應對因全球貿易戰和經濟衰退可能性，而可能出現的通膨問題。

公司高層之間的買賣行為一向被視為市場走勢的領先指標。內部人買賣比率曾在2015年8月和2018年底明顯上升，前者在市場觸底之前，後者則與市場觸底同步，在2020年3月崩盤期間，企業內部人買股也正確的預示了熊市的底部。至於企業高層往往將股票視為變現資產，因此賣出行為在歷史上通常多於買入。

不過就在今年稍早，企業內部人士成功掌握了市場回調時間點，在標普500於2月中旬創高之前，他們早在1月的大部分時間就大規模拋售自家股票，隨後在1月底轉為買進。

根據美銀資料，目前市場的現金部位已創下自疫情高峰以來最大規模的2個月增幅，這在市場情緒回穩之際，對股市來說或許是一大利多。企業與投資機構持有的現金，可能成為未來進場買股的「柴火」。

Plurimi Wealth首席投資長阿姆斯壯（Patrick Armstrong）表示：「內部人買股、現金部位上升，加上市場情緒極度悲觀，這些都是股市賣壓開始讓股票變得更具吸引力的早期指標。」

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