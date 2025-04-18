集保複委託保管市值已突破千億元 今年目標納入50％複委託部位

集保複委託跨境保管突破千億，今年目標過半納入保管。（圖:集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨全球資本市場活絡，國人透過投資海外有價證券熱度持續增溫，去（2024）年全年度複委託交易金額創新高衝破新臺幣7兆元。為保護國人海外資產安全，集保結算所去年與15家複委託證券商合作共組國家隊，逐步將原存放各外國保管機構或上手證券商的海外資產移由集保結算所保管。截至今（2025）年4月，集保複委託保管市值已突破千億元，並以納入全市場50%以上複委託部位作為今年度目標，全面擴展跨境保管服務。

集保結算所董事長林丙輝表示，在各證券商的大力支持下，集保結算所推動複委託在地保管成果豐碩。繼去年12月凱基證券及華南永昌證券率先啟動大批移券，今年以來已有更多複委託證券商積極響應，其中以凱基證券於今年3月完成美股全數移入最具代表性。經統計，集保結算所複委託保管總市值已超過新臺幣1,200億元，保管證券種類包括股票、債券、ETF與結構型商品等，涵蓋美國、日本、新加坡等國際主要市場。

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為提供複委託證券商更有效率的服務，集保跨境保管資訊系統功能已全面優化， 展望未來，隨著更多證券商啟動移券，享受優質便捷的服務，不僅提升國人投資海外的整體競爭力，也為複委託跨境保管國家隊帶來新契機，協助驅動亞洲資產管理中心的進程。

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