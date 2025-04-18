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中美關稅戰如火如荼 農糧署：給了取代中國毛豆契機

2025/04/18 13:27

農糧署副署長陳啟榮（中）說明關稅對毛豆外銷的影響與因應。（記者洪臣宏攝）農糧署副署長陳啟榮（中）說明關稅對毛豆外銷的影響與因應。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普啟動對等關稅衝擊全球，農業部農糧署今（18）日邀集毛豆相關業者座談，業者指毛豆外銷美國暫未受影響，值得慶幸；農糧署評估1年增加新台幣2900餘萬元關稅，不過中國衝擊更大，給了取代中國毛豆的契機，將積極搶佔美國市場。

屏東、高雄為毛豆生產重鎮，農糧署分別在兩地舉辦因應對等關稅座談，今天由副署長陳啟榮主持在圓山飯店舉行的高雄場座談會，高市府農業局長姚志旺、台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啟及相關業者、農民出席。

農糧署統計，台灣毛豆種植面積有8338公頃，高屏地區共占了74%，以毛豆專區方式經營，每年總外銷量 3萬2654公噸，創造新台幣約 23.5 億元的外匯收入，其中日本總外銷量73%，美國則有19%。

陳啟榮指出，台灣毛豆在美國市場的主要競爭對手為中國，其佔了美國進口量70%，台灣佔10%至15%。他說，中國被課徵高關稅，毛豆大受影響，而台灣有品質優良優勢，將協助業者取代中國毛豆，積極搶佔美國市場，並回防鞏固日本市場。

魏東啟說，目前銷往美國的市場未受影響，沒有延遲訂單、付款情形；航運方面，外傳中國已經取消，台灣有7至8成正常營運，或有些許延遲，還算正常。

陳啟榮進一步說明，美國課徵10%關稅，業者增加每公斤0.17美元成本，平均售價到每公斤2.18美元， 關稅1年增加新台幣2900餘萬元，農業部將從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場三面向、6項措施予以協助。

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