加油族動作快！下週油價估漲0.2到0.4元

下週油價喊漲0.2到0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意，下週油價喊漲!受到國際油價上漲影響，國內油價汽油預估實際調漲0.2到0.4元。

國際油價因美國對伊朗石油出口實施新制裁、美國暫緩實施加增關稅政策而上漲。

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中油累算至4月18日的調價指標7D3B週均價為67.03美元，較上週64.69上漲2.34美元。本週新臺幣兌美元匯率為32.519元，較上週32.927元升值0.408元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.4元。

不過，國際政經變化快速，可能觸及中油雙平穩措施，若啟動吸收機制，預估可能調漲0.2-0.4元、柴油調漲0.2-0.4元。

若按照預估漲幅，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.1元至28.3元、95無鉛汽油每公升29.6元到29.8元、98無鉛汽油每公升31.6元到31.8元、超級柴油每公升26.7元到26.9元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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