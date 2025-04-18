凱基金6/13董事改選 邱德馨、李鐘培、謝健南列董事名單

凱基金控將於6月13日召開股東常會，今年適逢董監改選，9席董事提名名單正式出爐（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）將於6月13日召開股東常會，今年適逢董監改選，9席董事提名名單正式出爐，現任6席董事及3席獨立董事中，有4席人選變動，其中包括董事被提名人緯來電視網董事長李鐘培、國喬（1312）石化董事長邱德馨、凱基金法務長顏志堅，及擁有豐沛零售通路經驗的前統一超（2912）營運長、全聯執行長謝健南為獨董被提名人。

凱基金控現任董事王銘陽、總經理楊文鈞去（2024）年回鍋，原任總經理龐德明仍續任金控董事，但董事任期至今年6月終止，將在6月13日舉行股東常會全面改選。

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此次董事被提名名單的新面孔中，唯一的女性董事邱德馨屬於重回金控董事會，且是以自然人身份擔任董事。在凱基金尚未更名前，邱德馨曾以法人董事代表身分擔任開發金董事，但她近年的工作重心在國喬石化，目前擔任國喬石化董事長、國亨開發董事長，同時也是中華開發資本管理顧問公司董事長。

董事被提名人李鐘培，曾任花旗銀行台灣區財務長、匯豐（台灣）銀行總經理暨台灣區總裁，後被挖角至台泥公司擔任總經理，去年李鐘培已出任凱基金子公司凱基銀行董事，今年進一步被提名為凱基金董事。

另一名新董事成員，為現任凱基金控執行副總經理暨法務長顏志堅；其他3席董事被提名人，包括凱基金董事長王銘陽、總經理楊文鈞、董事沈榮津。

3席獨立董事方面，除了現任的獨董張士傑、仲偉，另新提名台灣數位企業總會「三代轉型研究院」首任院長謝健南。謝健南在流通業資歷豐沛，曾任台灣樂天市場董事長、博客來數位科技董事長總經理、統一超商營運長、全聯實業執行長。

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