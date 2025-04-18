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焦點股》南亞科：關稅拉貨效應 爆大量漲停

2025/04/18 12:58

南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國「對等關稅」政策寬限90天，在這之前，帶動記憶體趕拉貨，研調機構預期第二季記憶體市場的交易動能將增強，記憶體族群今股價應聲而漲，其中，南亞科（2408）開低走高，盤中攻上漲停達35.3元，上漲3.2元，截至12點39分，成交量超過10萬張，漲停委買量仍達1.5萬張。

根據TrendForce最新調查，美國「對等關稅」政策於4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，以應對未來政策的不確定性，預期第二季記憶體市場的交易動能將隨之增強。

TrendForce指出，寬限期的出現，暫時緩解市場對關稅壁壘導致需求下滑的疑慮，但基於對未來美國關稅政策走向不明的擔憂，採購端普遍秉持「降低不確定因素、建立安全庫存」的心態，積極提高DRAM和NAND Flash的庫存水位。

TrendForce表示，受到積極備貨潮帶動，第二季的DRAM和NAND Flash合約價調漲幅度皆較原本預期擴大，不過，這波漲勢的動能可能僅限於第二季，主要來自對關稅敏感的美系品牌和有出口需求廠商的記憶體需求，將因90天寬限期提前於2025年上半年釋放，改變傳統的季節性模式。美國關稅的最終走向，將成為下半年記憶體市場供需與價格變化的最重要觀察指標。

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