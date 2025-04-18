不怕川普！中國官媒：中國在關稅戰中握有多張王牌

美國總統川普和中國的關稅戰如火如荼進行中。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和中國的關稅戰如火如荼進行中，鹿死誰手猶未可知。中國媒體日前分析多外媒報導，表示中國手中握有多張王牌，美國現在「痛感更強」。

中國官媒《環球時報》16日報導引述《金融時報》表示，在這場針鋒相對的較量中，中國握有多張王牌——日益多樣化的出口市場、巨額美國國債、對關鍵戰略礦產的掌控，以及應對危機時國家體制上的優勢，這些籌碼不僅能讓中方經受住考驗，還能在談判中突顯出自己的實力。

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報導並引述《彭博社》表示，貿易戰的確沒有贏家，但在這場由川普發起的貿易戰中，中國掌握的籌碼可能比美方預想的更為有力，尤其當人們開始關注其反制策略之時。實際上，在中美經貿關係中，美國對中國商品深度依賴，限制進口反而成了一種自我傷害。

報導指出，中國出口對美國市場的依賴程度已大幅下降。美國政府的數據顯示，中國在美國進口中的份額已從2016年的21%降至2024年的13.4%，這大幅降低了中方的貿易風險敞口；另外，長期累積的巨額美國國債，是中國手中握著的一大關鍵籌碼。理論上，中國可以透過出售這些美債以減少其風險敞口，此舉進而可能引發市場對美國資產吸引力的擔憂，並加速美元和美債的進一步貶值，也使美國進口商品的成本更高。

除了美債，美國也依賴中國提供對現代製造業至關重要的許多稀土金屬，例如電動車電池所使用的材料，而中國則掌控著全球逾三分之二的稀土產量和超過90%的稀土加工能力。

報導不具名引述一家知名經濟研究機構的首席中國經濟學家表示，僅從市場反應來看，眼下是美國痛感更強。美國正面臨更大的壓力，試圖坐回到談判桌前進行談判。

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