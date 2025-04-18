美日關稅談判 石破茂有意出訪與川普直接會談

日本首相石破茂17日表示，希望能赴華府與美國總統川普舉行直接會談。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府16日首度與美國政府進行關稅談判，目前尚未取得關稅豁免，日本首相石破茂17日坦言，「接下來的談判不會輕鬆」，並希望能赴華府與美國總統川普（Donald Trump）進行直接會談。

據《共同社》報導，石破17日在官邸接受採訪時透露，已接到日本經濟再生大臣赤澤亮正來自華府的匯報，赤澤稱，「進行了坦誠且有建設性的討論」。石破表示，「雖然今後的談判仍然不會輕鬆，但認為這一輪談判為後續奠定基礎」。

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石破也指出，日本與美國之間對於加徵關稅的立場依然存在分歧。當被問及美方是否提出安全保障方面的要求，例如日方增加駐日美軍經費負擔等，石破僅回應，「不便透露，正在談判」。

石破本月14日在眾院預算委員會會議上表示，「我並不認同不斷妥協、盡快談好就是好的做法」。在16日的部長級談判中，石破也透過赤澤向川普傳達，「希望盡快達成協議，使日美兩國經濟都變得更強大」。

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