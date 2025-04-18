新北市永和大陳公辦都更單元3開工動土

新北市長侯友宜（中）參加新北市永和大陳公辦都更單元3開工動土。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕由新北住宅都宅及都市更新中心擔任實施者的永和大陳社區更新單元3公辦都更案，於18日舉辦開工典禮，市長侯友宜到場主持動土儀典，他表示，未來完工後將打造現代化住商大樓及優質市場空間，另外併同單元4共同留設超過2千坪的中央公園，提供大面積開放空間讓市民使用，為永和注入嶄新活力。

侯友宜指出，大陳公辦都更案是全國最大也最複雜的案子，除了房屋老舊產權複雜、人數眾多外，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，市府及實施者團隊投入將近10年的努力，率先推動單元2在2020年順利完工入住，讓住戶從對都更的恐懼、不了解，到現在每個單元無不期盼公辦都更，這段路走得辛苦卻也紮實。

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城鄉發展局長黃國峰說，感謝實施者及出資人團隊公私協力攜手合作，市府上個月底完成大陳社區最後一塊拼圖單元1簽約，現在單元3馬上即將開工，感謝住戶的配合、耐心及包容，接下來市府會確保施工如質如期推展，使住戶享有更完善、安全及舒適的居住環境。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，2021年中心成立後即接獲市府委託實施單元3公辦都更，為即時解決民眾疑問並凝聚大家都更意願，在當地成立「推陳·出新」駐點工作站，站在第一線啟動社區的逐戶拜訪，讓全案僅花1年半即核定通過，共252戶在短短5個月內全數和平完成搬遷，相當不容易。

黃國峰表示，單元6預計今年下半年開始拆除動工，單元5、7加緊審議中，而單元1、4則力拚今年上半年提送計畫至市府審查；未來整個大陳社區除商業活動及居住空間外，將擁有活動中心、幼兒園、圖書館、市場、公托、日照中心及社會住宅等多樣公益設施，附近更鄰近捷運中和新蘆線頂溪站及正在施工的萬大線永平國小站，交通便利。

新北市永和大陳公辦都更單元2已啟用，帶給後續參與民眾很大的信心與期待。（記者翁聿煌攝）

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