幣圈驚傳1件「大事」！FT曝「這群人」很快就會加入川普陣營

幣圈市場驚傳1件「大事」，幣安正在指導多國政府、主權財富建立比特幣戰略儲備。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕幣圈市場驚傳1件「大事」，幣安正在指導多國政府、主權財富建立比特幣戰略儲備。幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）在接受英國《金融時報》採訪時透露，多個國家已與該交易所接洽，希望其能夠提供在加密貨幣專業知識，受此消息激勵，比特幣週五（18日）一度重回8.5萬美元大關。

比特幣18日在日內一度觸及8萬5106美元，截至台北時間，12點45分，報8萬4676美元，漲525美元。

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Richard週四表示，實際上，我們已經收到了一些政府和主權財富基金關於建立自己的加密儲備的不少建議。

他指出，這種日益增長的興趣反映了美國的發展，川普已下令建立比特幣國家戰略儲備。

他稱，這些國家對比特幣的興趣源於其獨特的中立性。

他將比特幣描述為一種真正無國界、隨時可用的資產，其運作不受政治或金融體系的影響。在全球緊張局勢加劇的背景下，這種特質對各國頗具吸引力。

他進一步指出，比特幣是唯一真正中立的貨幣，全球全天候可用，沒有偏見，沒有國界。在緊張局勢和關稅不斷升級的世界中，比特幣依然堅挺。

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