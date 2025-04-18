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拯救英特爾！CEO陳立武開第一槍 精簡高階領導團隊

2025/04/18 12:14

為領拯救公司，美國半導體巨擘英特爾新任執行長陳立武正在精簡其領導團隊，重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報。（擷取自英特爾官網）為領拯救公司，美國半導體巨擘英特爾新任執行長陳立武正在精簡其領導團隊，重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報。（擷取自英特爾官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國半導體巨擘英特爾新任執行長陳立武正在精簡其領導團隊，重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報，陳立武也提拔了網路晶片主管凱提（Sachin Katti）為技術長和人工智慧（AI）主管。不過，週四英特爾股價收盤下跌1.6%，因台積電否認將與英特爾成立合資公司。

　在經歷了多年的問題後，這次領導層變動是陳立武今年3月上任以來的首次重大人事調整。英特爾的資料中心和AI晶片部門，以及個人電腦晶片部門，未來將直接向他報告。這些部門之前由霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）負責，她目前仍是英特爾產品部門的執行長，她的工作將擴展到新的領域。

　陳立武表示：「我想捲起袖子和工程和產品團隊一起工作，這樣我就能了解需要什麼來加強我們的解決方案。在Michelle和我推動這項工作的同時，我們計劃在未來通過更多細節來發展和擴大她的職責。」

　在英特爾經歷了一段長時間的動盪之後，陳立武做出了此次人事調整，他承諾英特爾將變得更加精簡。該公司前執行長季辛格在經歷了多年的製造和產品失誤後，在如何扭轉公司的業務上與董事會產生分歧，於去年年底離職。

　英特爾的最大挑戰是輝達的崛起，該公司已成為AI晶片的主要供應商。儘管收購了幾家AI晶片新創公司，但英特爾未能制定出一個連貫的策略來挑戰輝達，並在今年1月擱置了其最新的嘗試——一款名為Falcon Shores的晶片。制定新AI策略的責任將落在凱提身上。

　陳立武表示，凱提正在擴大他的職責，包括擔任英特爾技術長和人AI主管的角色，他將領導英特爾整體AI戰略和AI產品路線圖，以及英特爾實驗室以及我們與初創公司和開發者生態系統的關係。凱提目前也擔任史丹佛大學的教授，他將接替即將從英特爾退休的拉芬德（Greg Lavender）。

　鑒於政府事務在複雜的全球環境中至關重要，英特爾正在尋找一位新的政府事務負責人，他也將向陳立武匯報工作。前主管安德魯（Bruce Andrews）曾在時任美國總統歐巴馬的商務部工作，去年11月美國大選後離開了英特爾。

　在美國總統川普對中國徵收高額關稅之際，這位繼任者將負責管理英特爾與美國及海外政府的關係，而陳立武的創投基金在中國有廣泛的投資。

　週四英特爾股價收盤下跌1.6%，因晶圓代工龍頭廠台積電董事長暨總裁魏哲家在17日的法說會上否認，台積電將與英特爾成立合資公司，強調沒有與其他公司共同成立合資公司、技術授權、技術轉移或共享的討論。

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