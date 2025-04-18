台積電報喜！他看「1關鍵數據」曝：不小心又幫其他公司「開法會」

台積電（2330）昨（17）日法說會。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）昨（17）日法說會公布營收、獲利、財測等亮眼數據，天風證券分析師郭明錤對此指出，連蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）能見度都低於台積電，而台積電在毛利率的估算負面影響高於他先前的推估，主要在台積電把通膨跟關稅造成的成本都考慮進去，考慮到台積電是有對客戶漲價的能力，換句話說，台積電又再次設立高門檻，可能不小心又幫其他公司開法會了。

台積電昨日公佈第1季財報，稅後淨利3615.6億元，年增6成，相當日賺逾40億元，毛利率58.8%，營業利益率為48.5%，每股稅後盈餘13.94元，寫單季獲利次高與同期新高。

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台積電財務長黃仁昭昨日提到，隨著海外工廠陸續擴建，預計2025年海外晶圓廠對毛利率的稀釋影響為2至3％，未來5年將擴大至後期的3至4％，稀釋幅度擴大主要受通膨及全球化破碎等影響，但台積電會和客戶反映這部分價值。意謂將以差異定價方式，減緩赴美增加之成本。

郭明錤在X撰文分析，他在先前的計算中，根據美國產能占比與毛利率，推算美國廠對台積電整體毛利率之影響是減少1.5至2％，但台積電的說法是考慮到美國廠對毛利率的稀釋，長期毛利率展望是維持在53％以上，而今年首季是58.8％，負面影響高於他先前的推估，原因在於台積電還考慮了通膨跟關稅造成的成本。

郭明錤說，台積電幫大家示範，通膨跟關稅對毛利率潛在的影響該如何計算。如果要把這邏輯套用在其他廠商，還要先考慮到台積電是有能力對客戶漲價的。開玩笑的講，但要嚴肅面對，台積電可能不小心又幫其他公司開法會了。

郭明錤同時認為，在關稅不確定性與市場對下半年景氣衰退疑慮漸升下，有兩件事理應能帶動科技業投資人的信心，1是2025年訂單與成長能見度高，2是市場高度認同的新趨勢。

他認為，台積電與特斯拉分別是前者與後者的最佳代表，故這兩家公司法說後的股價表現，是近期值得關注的投資情緒風向代表。

郭明錤說，台積電的今年第2季成長動能好且2025年財測目標不變。在電子業中很難找到訂單與競爭優勢的能見度優於台積電的企業，甚至連大客戶蘋果與輝達的能見度都低於台積電。

至於特斯拉首季業績不佳已反映在股價上，近期基本面仍會承壓於關稅。儘管如此，特斯拉擁有自動駕駛與機器人這兩個市場高度認同的新事業，且可預期執行長馬斯克將在即將到來的法說上極力宣傳這兩個新事業。

郭明錤也提到，台積電在法說中強調沒有跟人合資或技術移轉的規劃，這就是為何他之前說市場相關謠傳都是「腦力激盪」。

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