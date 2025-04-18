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北京下令停止交付 傳波音新機被送回美國

2025/04/18 12:32

波音疑受到關稅影響暫停交機，傳出新機在抵達中國後，正返回西雅圖。（路透資料照）波音疑受到關稅影響暫停交機，傳出新機在抵達中國後，正返回西雅圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（18日）的航班追蹤數據顯示，上個月抵達上海附近工廠的1架波音飛機似乎正在返回西雅圖，這表明至少有1家中國航空公司，可能因為美中關稅而停止交付。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）對等關稅不斷升級，近日傳出中國已對飛機大廠波音（Boeing）下達進口禁令，作為對美國關稅的報復措施，但業界知情人士透露，產業的現況還不明朗。

追蹤數據顯示，在川普於4月2日宣佈對等關稅細節的幾週前，波音正準備在中國恢復正常業務。目前至少4架新的波音737 MAX客機停放在舟山的工廠和交付中心，波音會在這裡完成內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國客戶。

根據Flightradar24，有3架客機在3月從波音在西雅圖的工廠送往中國，另1架則在上週抵達。週五上午，其中1架客機從舟山起飛，飛往關島，追蹤數據顯示，這架飛機正在返航。

在川普首個總統任期內，華府和北京已爆發過一輪貿易戰，波音在緊張局勢的陰影下，於2018年在上海東南部設立工廠。儘管波音並未效仿歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）直接在中國進行組裝，但分析師表示，波音的目標仍是在這個全球最大的航空旅遊市場之一佔據領先地位。

《彭博》本週稍早報導，航太界知情人士指出，目前仍未正式禁止波音飛機交付，但徵收關稅預計將暫時有效阻止進口。據報，北京還要求中國的航空公司停止向美企購買飛機相關設備和零件。

1名業界人士表示，波音和供應商正在制定計劃，但目前還不會向中國交機。2名美國業界人士稱，並未收到不向中國運輸零件的明確指示；另名在中國經營飛機維修廠的知情人士則表示，他們在進口美國零件方面，並未遇到任何問題。

對於航太產業來說，舟山是美中貿易戰中的最新中繼站，關稅變化帶來的混亂可能導致許多飛機的交付陷入困境，一些航空公司執行長表明，他們寧願延後交機，也不願意繳納關稅。

已過去歷史情況來看，業務高峰期，波音有多達4分之1的飛機送往中國，但隨著貿易緊張局勢、737 MAX安全危機，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的影響，對中銷售的佔比一直在下滑。

分析師認為，短期內，停止向中國交機不會對波音公司造成直接重大的影響，因為波音可以為其他航空公司提供服務，而對手空巴也缺乏閒置產能，從長遠來看，中國仍是一個戰略市場。波音表示，到2043年，中國飛機數量將增加1倍以上，航空運輸量將超越美國。

波音數據顯示，中國航空公司和租賃商目前有多達130架未完成的訂單，其中包括96架737 MAX客機。知情人士補充，波音仍未公佈買家的760多架未交付訂單中，預計有很大一部份是中國買家。

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