川普政府再出招！宣布對中國製船隻收「港口費」 驚人費用曝光

美國川普政府週四（17日）宣布，將對進入美國港口的中國製造船隻徵收港口費用。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府週四（17日）宣布，將對進入美國港口的中國製造船隻徵收港口費用，未來每艘受影響的船隻，每次航程最多只會徵收1次費用，每年最高徵收6次，而美國貿易代表署（USTR）則會依據船隻的「淨噸位」或「卸櫃數量」來計費，而不是先前所擬定的停靠美國港口次數來收取。

《路透》報導，與原先提案不同，USTR已決定「不會」依據船隊中中國製船隻的比例，或是對中國製船的未來採購訂單來計算徵費額度。

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根據USTR在《聯邦公報》上發布的通知，最新的政策決定改採用「淨噸位」或「卸櫃數量」的方式來計費，將在180天後開始。

新政策規定，每艘受影響船隻在每次航程中，最多只會徵收1次費用，每年最高徵收6次，而自2025年10月14日起，中國建造並由中國企業擁有的船隻，將被徵收每淨噸50美元的費用，且每年將調漲30美元，連續3年，也就是到2028年時，收費將達到每淨噸140美元。

若使用「卸櫃數量」計價方式，在2025年10月14日起的初始費用，為每個貨櫃120美元，3年後將提高至250美元。對於非中國企業擁有的中國製船隻，初始收費為每淨噸18美元，未來3年內每年增加5美元。

報導稱，費率方式以較高者來收費。

目前還不清楚大型貨櫃船所需繳納的最高費用為何，但這些新規定確實給予了非中國航運公司相對優勢，對中遠海運（COSCO）等中國業者構成壓力。

與此同時，USTR豁免了在五大湖區、加勒比海和美國國內港口之間營運的美國國內出口商和船東，來往五大湖區的美、加船隻也同樣獲得豁免。換句話說，如美森輪船（Matson）與西博德海運（Seaboard Marine）等美國的航運公司，將不受此項費用影響；此外，空船進港裝載如小麥與大豆等出口貨物者，也將免於繳費。

此次公告發布之際，正值USTR針對中國海事行為展開調查滿1週年。USTR於今年1月認定，中國透過不公平的政策與手段主導全球航運市場。川普與拜登這2屆政府的這些行動，顯示出在「重振美國造船業」與「強化海軍戰備」議題上，美國兩黨罕見地取得共識。

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