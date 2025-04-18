關稅恐重創蘋果 華郵曝庫克親自找白宮對話

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普（Donald Trump）對中國課徵鉅額關稅，對全球供應鏈造成連鎖反應，科技大廠蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也親自出馬在幕後採取行動。知情人士表示，庫克上週找上美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）雙方討論了關稅對iPhone價格的潛在影響。

《華盛頓郵報》報導，知情人士表示，庫克並不像過去幾週美國企業的許多高層一樣，透過媒體公開批評總統或其政策，而是與多名白宮高級官員進行了對話。

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上週末，川普政府宣佈免除電子產品的進口關稅，從蘋果到惠普（HP）、戴爾（Dell）等大型美企都鬆了一口氣。知情人士透露，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）建議繼續維持這些關稅，但川普還是選擇豁免了。

自從宣佈關稅豁免以來，蘋果股價回升約7％，但隨後吐回部份漲幅。對於蘋果而言，關稅帶來的風險很高。根據維德布什證券（Wedbush Securities）預估，川普對中國加徵145％的進口關稅，將導致蘋果iPhone Pro系列產品價格超過2000美元（約新台幣6.5萬元）。

川普首個總統任期期間擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）表示，庫克與總統的關係很好，他一直扮演著非常謹慎的角色，因為蘋果顯然非常依賴中國，但同時對美國來說也將當重要。

羅斯指出，整體來說庫克備受尊重，因為他不是那種會公開抱怨的人，也不是那種愛哭鬼，而是會確實的表達現實的聲音，因此他的意見被接受一點也不讓人意外。

隨著川普發起的全球貿易戰影響數十個國家和數千家企業，外國元首和企業高層正試圖防止自家產品受到衝擊。川普關稅規模擴大的同時，他們的急迫感也愈發強烈，華府因此出現一波遊說熱潮。愈來愈多的執行長到訪白宮和海湖莊園，過去幾週曾拜訪總統的人物包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）。

無論在公開場合或是私下，川普都表達了反對因為特定企業利益或相關產業的施壓，根據顧問透露，川普非常不喜歡「豁免」一詞，他認為這使得他的顧問能夠削弱他首個任期的關稅措施。

排除電子產品關稅消息公佈後，多名政府官員隨後強調，這些電子產品將在之後納入半導體關稅範圍內，這也代表蘋果的進口產品只是「暫時豁免」。

白宮發言人德賽（Kush Desai）稱，川普政府並沒有給予「任何豁免」，以使蘋果或其他公司受益。並補充，政府將以蘋果、輝達和台積電等公司的現有承諾為基礎，增加在美國的生產。儘管白宮否認政府為蘋果提供任何具體好處，川普週一（14日）仍稱自己「幫助」了庫克。川普表示，自己與庫克進行的交談，幫助了庫克以及這整件事。

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