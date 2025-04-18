焦點股》台積電：法說會正向 股價上漲

法說會正向，台積電股價上漲至858元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨召開法說會，第一季每股稅後盈餘13.94元，創單季獲利次高與同期新高，第二季也較市場預期為佳，估營收將季增近13%，全年尚未受關稅影響，維持營收年增24%-26%的展望、資本支出也不變，尤其澄清沒有跟英特爾合資的傳言，法說會正向帶動今股價開高走高，以853元開出，最高達858元，上漲11元，市值22.25兆元。

台積電董事長暨總裁魏哲家昨表示，目前尚未看到客戶因關稅而改變需求需求，他並強調，台積電加碼投資美國千億美元，主要是滿足蘋果、輝達與高通等客戶需求，對於外傳與英特爾合資公司，他首度發聲否認，指出沒有與其他公司共同成立合資公司、技術授權、技術轉移或共享的討論。

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美股17日在復活節假期前呈現漲少跌多，道瓊指數下挫超過500點，收跌527.16點；那斯達克指數下跌20.71點；標普500指數小漲7點；費城半導體指數下跌24.70點。，台積電ADR小漲0.05%，收151.74美元。

台積電昨法說會公佈第一季稅後淨利3615.6億元，年增6成，相當日賺逾40億元，毛利率58.8%，營業利益率為48.5%，符合預期，每股稅後盈餘13.94元，創單季獲利次高與同期新高。

受惠客戶對5、3奈米續拉貨強勁的動能，台積電預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，季增約11.2%~14.3%，以中間值估，平均約12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%之間，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

台積電董事長暨總裁魏哲家昨在法說會中坦承，關稅政策存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI與受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%，擴產需求的資本支出也維持不變，約380至420億美元區間。

儘管台積電對美國擴大投資，加速建廠時程，預計所有投資與產能到位，台積電美國廠2奈米及更先進製程產能將會達約占公司同製程的30%產能，成為獨立的先進半導體製造聚落，但魏哲家強調台積電將持續擴大在台灣投資。

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