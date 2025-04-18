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黃金大遷徙又來了！正從美國外流到「這國家」

2025/04/18 13:40

美國Comex核准的倉庫連續8個交易日出現黃金外流，創14個月來首見。（彭博）美國Comex核准的倉庫連續8個交易日出現黃金外流，創14個月來首見。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕交易商擔憂美國可能對進口黃金徵收廣泛關稅，因此自去年12月起，就紛紛將黃金空運至紐約。然而根據官方數據顯示，這些黃金如今正被運回瑞士，也就是原始出發地。

《路透》報導，瑞士海關週四（17日）公布的數據顯示，3月瑞士從美國進口的黃金數量，增加至13個月來新高的25.5公噸，高於2月的12.1公噸；而出口至美國的黃金則較上月下降32%，至103.2公噸。

芝加哥商業交易所集團（CME Group）旗下的Comex每日數據顯示，美國Comex核准的倉庫連續8個交易日出現黃金外流，創14個月來首見，這反映出早前由於重大市場失衡所導致的美國期貨溢價現象，正在逐步回落。

在去年12月至今年3月期間，價值超過800億美元的黃金、白銀與鉑金被運往Comex倉庫，使得物流業者與瑞士的精煉廠工作量激增。但隨著美國政府2週前宣布將貴金屬排除在川普的「對等關稅」措施之外，原先急於將黃金空運至紐約的需求已經消退，現在黃金和白銀等貴金屬正慢慢回流到瑞士。

Comex的黃金庫存自4月4日創下4510萬金衡盎司的歷史新高以來，已減少150萬金衡盎司，相當於48億美元，目前庫存為4360萬金衡盎司。這些庫存自去年11月川普再次當選總統後便開始迅速增加，當時僅有1710萬金衡盎司。

1名瑞士精煉廠人員表示，目前從美國金庫運出的部分黃金，正在運回瑞士，瑞士是全球最大的黃金精煉與中轉中心。但他也補充說，目前美國黃金流出狀況仍屬溫和，因為美國倉庫中的黃金，依然是市場面對廣泛不確定性時的重要避險工具之一。

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