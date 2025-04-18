關稅戰刺激「川普馬桶刷」銷售再次飆升 ! 美媒 : 「這國」人民是大買家

川普總統對中國祭出245%高關稅，中國民眾反美情緒高漲。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美關稅戰仍針鋒相對，但一款中國製造的美國總統川普總統馬桶刷，再度重返市場，銷售量正持續攀升。美媒報導，自中美關稅戰升級以來，中國國內反美情緒不斷高漲，許多中國人購買這種有趣的馬桶刷，以嘲笑美國總統對中國商品徵收巨額商業關稅。

這款馬桶刷本週在網路上熱銷，售價在13.9元人民幣（約新台幣61.9元）至18.9元人民幣（約新台幣84元）之間。

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據報導，這款黃色川普總統馬桶刷並不是新產品，可追溯川普第一任總統期間，當時川普在中國和美國都受歡迎，中國工廠開始生產各種以川普為主題的產品。

然，現在和當時的情況已出現大變化。中媒指出，現今川普總統馬桶刷銷量大幅成長，這是「義烏反擊」趨勢的一部分。

據了解，中國義烏市有許多生產低成本塑膠製品的小型工廠，這次在川普大規模的關稅擠壓下，重創當地製造商，「義烏反擊」被視為，中國政府對受川普關稅打擊的製造商支持態度。

《南華早報》先前報導，在2019年中美貿易戰高峰期間，部分淘寶商家不到1周的時間，川普總統馬桶刷的銷售量突破萬支。

外媒指出，2019年時，海外賣家在貼文上直接寫著川普總統馬桶刷「讓你的馬桶再次偉大」，當時銷售該商品的地區，不僅是中國，連英國、紐西蘭也都是發貨地點。其中，自紐西蘭發貨的銷售價格高達35.7紐元（約新台幣693.6元）的價格，另加35.7美元（約新台幣1161元）的運費。

外媒認為，川普總統馬桶刷曾賣到供應短缺，從這巨大的需求證明，這是一款成功的商品。

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