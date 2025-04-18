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鮑爾若被開除恐致美元遭拋售！專家揭美國「1前科」示警全球

2025/04/18 14:15

市場盛傳，川普曾私下多次詢問，是否能提前開除聯準會主席鮑爾。（法新社）市場盛傳，川普曾私下多次詢問，是否能提前開除聯準會主席鮑爾。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統曾多次公開批評聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）不升息，若在第二任期內開除鮑爾，投資人擔心美國恐回到「貨幣政策工具政治化」時代。對此，多位專家示警，鮑爾真的被川普解職，恐重創全球金融市場和美國經濟，導致美債、美元遭到拋售。

專家指出，美國曾發生總統施壓聯準會的前例，1970年代時任總統尼克森施壓聯準會放鬆貨幣政策，引發「惡性通膨」時期（Stagflation），同時出現高通膨、高失業、經濟停滯，1980年美國CPI年增率一度突破13%，失業率也達8%以上，打破經濟學界預期。

據報導，當時美國出現惡性通膨（Stagflation）引發滯脹（Stagflation）情況，而聯準會信譽受損、石油危機加劇全球衝擊，以及保守經濟政策抬頭。

報導稱，川普17日在Truth Social平台上發文痛批，歐洲央行第七度降息，鮑爾卻老是慢半拍並作出錯誤決定，還高喊鮑爾「愈快下台愈好」。

市場解讀，如果川普一旦開除鮑爾，「白宮將直接控制聯準會，貨幣政策將配合總統選舉與政治週期調整」。

市場認為，此事將會嚴重削弱美國資產的信用與穩定性，引爆股市、債市與匯市的連鎖動盪。分析師坦言，市場不怕誰當總統，最怕的是獨立性的制度被打破。

專家示警，若川普真的實施這一舉措，等於是將貨幣政治化，以美國歷史的前車之鑑，對全球金融和美國經濟將顯現嚴重的後果。

《MarketWatch》報導， 嘉信固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）指出，川普想解僱鮑爾並降息，已遭親信勸退，主要是市場仍期待美國中央銀行維持獨立性，而非聽命於總統。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）也指出，任何損害聯準會獨立性的決策都可能使外國投資人對美國市場卻步；外國投資人減持美股、美債的疑慮近來已浮現。

過去在貨幣政策上常與鮑爾分歧的民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）指出，川普執意開除鮑爾可能導致金融市場崩潰。

根據資料，鮑爾的任期將於2026年5月結束，他也多次重申，依據法律，白宮無權開除聯準會成員、聯準會的目標是讓美國長期通膨預期維持穩定。

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