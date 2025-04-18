黃金自歷史高點下殺 本週還有大事要發生？

黃金價格週四（17日）下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（17日）下跌，自前1個交易日創新高的漲勢中歇息，反映投資人在長假週末到來之前獲利了結，疲弱的美元和美中貿易緊張情緒，讓金價仍保持在每盎司3300美元以上，分析師也解釋後市風險。

紐約黃金期貨下跌0.2%至每盎司3339.90美元；黃金現貨價下跌0.5%至每盎司3326.51美元，盤中稍早曾漲至3357.40美元的歷史新高。

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《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金本週漲勢驚人，而本週又是個少見的長週末，因此可能遭遇短期拉回。風險在於，週末可能宣布關稅協議，對象可能是日本。儘管如此，在不確定性下，黃金仍保持上漲路徑。」

金價週三曾大漲3.6%，因美國總統川普對關鍵礦物、藥物和半導體啟動進口調查，代表有課徵關稅的可能性。

不過川普週三也宣稱和日本的關稅談判取得「重大進展」，這是川普團隊與其他國家進行的首輪面對面談判之一。

Metal Focus顧問公司說：「我們仍看多黃金。儘管如此，由於投資人獲利了結或勢，或可能遭遇新一輪股票平倉引發的保證金追繳，短期可能會遭遇修正。」

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