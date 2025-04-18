友達結合循環經濟展位設計 蟬聯Touch Taiwan綠色裝潢設計獎（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著ESG成為企業標配，面板大廠友達（23409）積極實踐永續理念，Touch Taiwan 2025「智慧顯示」展位及「淨零碳排與新能源」雙展位以3R策略（Reduce減量、Reuse重複使用、Recycle回收再利用）打造綠色展場，再度榮獲etouch綠色裝潢設計獎肯定，其中「智慧顯示」展位獲鑽質獎，「淨零碳排與新能源」展位獲銀質獎，展現對低碳永續的堅持。

友達光電永續長古秀華表示，友達將綠色永續的DNA貫穿產品研發製造及員工日常環境；對外展會規劃也發揮綠色佈展理念，智慧顯示展位採用模組化與輕量化材料，減少施工碳足跡，碳排放節省率高達7成；淨零碳排與新能源展位則全面採用可回收材料，並以數位化手法取代印刷輸出物，致力打造零廢棄物的綠色展區。感謝評審的高度肯定，友達將持續擴大影響力，攜手價值鏈夥伴以創新精神實踐永續承諾。

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在Reduce減量設計方面，「智慧顯示」展位以鋁製模組系統取代傳統木作，減少一次性建材使用，大幅降低材料損耗與結構重量，碳排放節省率高達73%。展板與產品說明牌則使用紙製蜂巢板，進一步減少資源消耗。「淨零碳排與新能源」展位則全面採用可回收建材，如鋁柱結構、甘蔗板，並搭配租賃桌椅進行陳設，從源頭減少浪費。

Reuse重複使用方面，兩展位皆以租賃模組搭建主體結構，並重複使用燈殼字、燈具模組、地毯、展台與道具等物件。「智慧顯示」展位資源再利用率達76%；「淨零碳排與新能源」展位部分展品與說明卡重複使用率亦達32%，有效延長材料使用壽命，降低整體資源浪費。

在Recycle回收再利用方面，友達設計展位時即納入循環再利用思維，採用可回收鋁製結構、蜂巢板、壓克力、甘蔗板等材料，並設置完善的分類回收系統。「智慧顯示」展位材料回收率達80%；「淨零碳排與新能源」展位則達68%，大幅減少展後廢棄物，落實資源循環再利用。

友達表示透過綠色佈展宣示創新技術發展的重要成果外，也期許擴大影響利害關係人，引領產業邁步永續未來。

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