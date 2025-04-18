美再出招制裁伊朗！國際油價創3週以來週線收紅

國際油價週四（17日）收盤上漲逾 3%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國與歐盟之間貿易協議有望達成的樂觀預期支撐，以及美國新一輪對伊朗石油出口制裁，加劇了市場對供應的擔憂，國際油價週四（17日）收盤上漲逾 3%。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 2.21 美元，漲幅 3.54%，收每桶 64.68 美元。

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布蘭特原油期貨上漲 2.11 美元，漲幅 3.2%，收每桶 67.96 美元。

從本週整體表現來看，布蘭特與紐約期油均上漲約 5%，為3週以來首度週線上漲。由於週五（18日）適逢耶穌受難日假期，週四為本週最後一個結算日，交易量相對清淡。

美國總統川普（ Donald Trump）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在華盛頓會面時，對於解決美歐之間的貿易緊張情勢表達樂觀態度。

瑞穗能源期貨部主管耶格（Bob Yawger）表示，若能與歐盟達成貿易協議，將可能減緩川普加徵關稅所造成的石油需求下滑。

川普政府週三發布新一輪對伊朗的制裁措施，包括針對1家位於中國的「茶壺煉油廠」，這是業界對於規模較小、獨立的地方煉油廠的稱呼，藉此進一步加大在伊朗核計畫談判期間對伊朗的施壓。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「這些制裁範圍很廣，焦點鎖定在中國的茶壺煉油廠，這對市場而言可能是一種潛在的供應損失。」

美國還對多家企業與船隻實施額外制裁，指控它們協助伊朗以「影子艦隊」方式將石油運往中國。

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