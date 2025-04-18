美烏達成關鍵礦產協議 川普預告下週簽署

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，美國與烏克蘭將於下週四（24日）簽署1項關於關鍵礦產的協議，預計此舉將使白宮尋求與俄羅斯達成快速停火協議之際，基輔能處於更有利的立場。

《彭博》報導，川普在白宮橢圓形辦公室會見義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）時透露，已達成一項礦產協議，預估應該會在週四簽署，並稱烏克蘭應該會如約履行協議。

請繼續往下閱讀...

先前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美時，與川普和美國副總統范斯（JD Vance）在橢圓形辦公室發生衝突，導致協議破裂。這項聲明使礦產協議重新回到正軌，同時也表明雙方已就俄烏戰後開採烏克蘭礦產資源，以及重建基礎設施計劃的協議大綱達成共識。

這項協議達成之際，川普一直在指責莫斯科和基輔未能結束這場自2022年持續延燒的戰爭，川普的態度也一直搖擺不定。作為美國在前總統拜登（Joe Biden）執政時期向烏克蘭提供武器和其他援助的補償，川普要求美烏簽署1項共同開發協議。

本月稍早，烏克蘭和美國針對這項協議進行了技術性討論，並同意簽署備忘錄。烏克蘭副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在X發文表示，這項文件將於週四晚間於線上簽署，為「簽署經濟夥伴關係協議和設立烏克蘭重建投資基金」鋪平了道路。

根據合作協議，美國將優先獲得轉移到華府所控制特別重建投資基金的利潤。在談判過程中，基輔一直要求更好的條件，並拒絕承認美國先前的援助是債務。

知情人士透露，在華府進行一輪談判後，川普政府將自俄羅斯入侵以來美國向基輔提供的援助規模，從3000億美元（約新台幣9.78兆元）下調至約1000億美元（約新台幣3.26兆元）。使得這一數自更接近烏克蘭自行預估的900多億美元。

川普近期也收回了自己的發言，這名美國總統先前曾稱澤倫斯基應該要為烏克蘭戰爭負責，川普表示，不再認為澤倫斯基應該承擔責任，但自己對於戰爭的爆發並不感興趣，川普補充，由於戰爭造成的大量傷亡，他對澤倫斯基仍有不滿，因此不會說澤倫斯基已做到最好。

不過，川普也提到，自己會將注意力集中在讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）同意結束戰爭，將試圖讓他停下來，因為俄羅斯的勢力明顯要大得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法