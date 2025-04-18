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星宇航空3地慶神戶開航 首家使用神戶機場日本自產SAF

2025/04/18 09:04

神戶機場國際線今日開航，神戶機場舉辦了國際首航紀念儀式。（星宇航空提供）神戶機場國際線今日開航，神戶機場舉辦了國際首航紀念儀式。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（18）日正式開航神戶航線，同步在桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場三地舉行首航活動，星宇航空策略長劉允富表示，神戶是星宇航空開闢的第十一個日本航點，隨著世界博覽會即將開幕，神戶將迎來大量的國際遊客，這條航線的開通進一步為兩地的交流提供更便捷的交通選擇，希望這條航線不僅能讓更多的台灣旅客體驗到神戶的美麗，同時也歡迎神戶的居民能夠更加來到台灣，享受台灣的熱情文化與美食。

星宇航空台北-神戶每週三班、台中-神戶每週七班直飛，4月18日神戶開航首日則是增飛一班「台北-神戶」來回航班，是國籍航空中飛航神戶最多的航空公司。

台北-神戶首航班JX834由桃園機場上午6:20出發，預計在神戶時間10:00抵達，成為首班飛抵神戶的國籍航空公司，也是神戶機場轉向國際化後迎接的第一班國際航班。

除桃園機場，星宇航空也在台中國際機場舉辦隆重的剪綵儀式，由民航局長何淑萍、立法委員蔡其昌、立法委員何欣純、立法委員黃健豪、台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、台中航空站主任張瑞澍、興與航空執行長翟健華共同剪綵，為台中-神戶航線揭開序幕。翟健華執行長，星宇航空一直以來將台中機場視為第二基地，很榮幸能為台中與神戶之間建立空中橋樑，為中部旅客提供全新的出遊選擇，期待未來不僅能促進觀光旅遊，更帶動兩地商務與文化的深度交流。

今日也是神戶機場國際線開航日，神戶機場舉辦了國際首航紀念儀式，神戶市長久元喜造、兵庫縣知事齋藤元彥、神戶商工會議會頭所川崎博也、神戶市議會議長坊恭壽、兵庫縣議會議長浜田知昭，以及星宇航空策略長劉允富等到場完成開幕綵球儀式，象徵神戶航線正式迎接國際旅客的到來。

值得注意的是，星宇航空今日同時宣布，將與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家在神戶機場使用日本自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的航空公司，星宇航空指出，此次共取得20公噸的SAF，每添加一噸SAF可減少2.67噸CO2的碳排放。

劉允富說，很榮幸成為神戶機場第一家使用永續航空燃油的航空公司。星宇航空也將與神戶攜手邁向更環保、更美好的未來，而星宇航空自開航以來，新機交機的飛渡航班也早已使用至少5％的SAF，未來也將持續提升添加比例，為永續發展做出更多貢獻。

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