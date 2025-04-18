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川普放話解僱鮑爾 下任Fed主席候選人是「他」

2025/04/18 09:19

知情人士表示，美國總統川普近幾個月以來，一直在私下討論要解僱Fed主席鮑爾。（路透資料照）知情人士表示，美國總統川普近幾個月以來，一直在私下討論要解僱Fed主席鮑爾。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）近幾個月以來，一直在私下討論要解任聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。知情人士也提到，川普也與Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）討論此事，包括選擇華爾許作為下一任主席的可能性。

《華爾街日報》報導，知情人士表示，在佛羅里達州海湖莊園舉行的會議上，川普與華爾許進行了交談，討論在鮑爾任期結束前解任他，並選擇華爾許作為繼任者的可能性。

知情人士透露，華爾許建議川普不要解僱鮑爾，並認為，他應該讓Fed主席不受干擾得完成他的任期。知情人士補充，與華爾許的對話一直持續到2月，其他與總統關係密切的人則在3月初與川普談過解僱鮑爾的議題。

週四（17日），在白宮橢圓形辦公室舉行的會議上，川普表示，相信自己有權可以解任鮑爾，並直言「如果我想讓他下台，他很快就會離開」，川普也提到自己對鮑爾的不滿，並指責鮑爾利用利率「玩弄政治」。

川普解任鮑爾的任何舉動，最終可能都會走到最高法院，這可能會給下任Fed主席留下陰影，聯準會主席因為政策糾紛而被解僱的任何前景，都可能重創金融市場。

針對報導，白宮拒絕置評；華爾許則未回應。

川普的顧問們對於總統應該採取哪種程度的行動意見不一，目前還不清楚川普是否真的會解任鮑爾。

在白宮內部，財政部長貝森特（Scott Bessent）一直反對替換鮑爾的做法，貝森特認為，相對於高昂的潛在成本，這樣做幾乎沒有什麼好處，貝森特本週也將Fed的貨幣政策獨立性稱為美國永遠不應破壞的「珠寶盒」。貝森特表示，白宮預計將在今年秋季開始面試Fed主席候選人，大約是在鮑爾任期結束前6個月。

就華爾許而言，過去1年曾與他對談過的幾名人士表示，華爾許給人的印象是，一旦鮑爾任期屆滿，聯準會主席的職位幾乎已經確定會交棒給他了。早在2017年，川普首個任期期間這名美國總統就曾面試過華爾許，希望他出任Fed主席，但川普最終選擇了鮑爾，鮑爾在隔（2018）年上任。

華爾許過去曾擔任美國前總統小布希（George W. Bush）的經濟助理，2006年被小布希任命為Fed理事。2008年金融海嘯期間，華爾許在華府和華爾街之間扮演了關鍵的橋樑，並在2011年離開聯準會。

離開聯準會後，華爾許一直與金融大鱷索羅斯（George Soros）前操盤手、美國投資大佬朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，華爾許和貝森特都是朱肯米勒的得意門生。

川普週四在旗下的真實社群（Truth Social）發文批評鮑爾，認為聯準會沒有採取足夠的措施迅速降低利率，並稱「鮑爾的解職來得越快越好」。

從美國國內到國外的投資人認為，聯準會維持自身獨立性對於降低通膨，進而降低持有長期政府債風險而言至關重要。如果投資人擔心央行對通膨採取更為寬鬆的態度，長期政府債殖利率可能會上升。

鮑爾在6年前就向政府明確表示，他將在法庭上反對解職，而鮑爾近期的公開發言表明，他的立場沒有改變。聯準會官員們也決定，如果鮑爾的主席地位受到質疑，聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開會議，重新投票選擇鮑爾擔任主席。因此，試圖解僱鮑爾恐無法帶來任何實際好處，因為鮑爾可能會繼續領導聯準會，直到任何潛在的訴訟得到解決，而這甚至可能會超出鮑爾原本的任期。

FOMC是由聯準會駐華盛頓的7名理事和來自12家聯準會分行的總裁輪值組成。聯準會區域銀行總裁不是由總統直接任命，而是由銀行董事推舉，這些董事通常是當地企業或非營利組織的高階主管。

Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）。（彭博資料照）Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）。（彭博資料照）

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