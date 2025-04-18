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川普首鬆口！與中國關稅協議談判最快「這時」完成

2025/04/18 09:24

美中貿易關稅戰白熱化。（美聯社資料照）美中貿易關稅戰白熱化。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，美國總統川普（Donald Trump）最新聲稱，美中雙方團隊將針對關稅協議進行討論，並預期可能會在未來3至4週內達成協議，但他並未說明具體細節，也未透露雙方如何在目前僵局下重啟談判。

根據《華爾街日報》、《ABC News》等報導指出，川普在橢圓形辦公室對記者表示，他正在跟中國政府「最高層級」（highest levels）的官員接洽，討論降低關稅的潛在協議。

川普表示，中國政府已「多次」跟美方接洽。記者一再追問習近平是否親自致電後，川普透露，「很明顯」（pretty obvious）是習近平主動發起聯繫。

川普補充，他對美國能夠與中國達成關稅協議持樂觀態度，表示：「我相信我們將與中國達成協議。」他透露，這項談判在接下來的3至4週內可能可以達成。

不過他也申明，如果無法達成協議，美國將會自己設好貿易條件，「我們會擬定一個特定目標，並以此為依據。」《華爾街日報》指出，川普似乎預告，若短期內無法達成協議，美方將拉長戰線、跟中國進行數個階段的關稅協商。

不過川普也暗示，就算未達成初步協議，也可能會調降目前對中國高達145%的關稅。根據報導指出，川普說，到了某個程度，他可能也不會希望關稅太高，因為那樣一來「沒有人會在美國買東西」。他表示，對中國的關稅也許不會更高、甚至可能降低。

川普最後仍強調，美國擁有龐大消費力，在貿易協商中握有籌碼。他說，美國猶如一間「又大又美麗的商店」，各國都願意付出一些代價進來做生意。

他表示，「若我們最終沒敲協議，就會自己設定限額、設立關稅並制定規則，然後說『歡迎來採購』。」

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