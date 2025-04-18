釋出善意？川普暗示有意「下調對中國關稅」 親口說關鍵原因

美國總統川普週四（17日）表示，他不願繼續對中國加徵關稅，甚至暗示有可能下調關稅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（17日）表示，他不願繼續對中國加徵關稅，甚至暗示有可能下調對中國的關稅，因為這可能會使美、中之間的貿易陷入停滯。他堅稱，北京方面曾多次主動聯繫，尋求達成協議。

《彭博》報導，川普週四在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪時表示，他相信那些來聯繫的中國官員，是代表中國國家主席習近平出面談判。不過，當被問到他是否與習近平本人直接聯絡時，川普多次迴避直接回答。

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川普說：「我跟習主席關係很好，我認為這種關係會延續下去。我可以說，他們已經多次主動找我們談。」被追問到底是習近平本人聯繫他，還是中國官員出面時，川普回答說：「嗯，差不多是一樣的意思。我認為那應該就是中國的高層了。」

美中目前正陷入一場關稅戰，雙方相互對進口商品加徵關稅，截至目前，美國對中國商品加徵的關稅總額已高達145%，中國則對美國商品回敬了125%的關稅。

不過，川普週四表示，他不一定會持續調高對中國的關稅，甚至暗示有可能下調關稅。川普說：「關稅到某個程度我就不想再加了，因為加到一個程度，人們就會不想買東西了。所以我可能不會再往上加，甚至不會加到那個程度。」川普更透露，他也有可能會把關稅調低一點，「因為你知道，你總希望大家還是願意購買。」

儘管美中互相加徵高額關稅，但雙方目前仍沒有明確的談判進展。美方方面堅持應該由中方先釋出善意，而中方則表示美方的具體要求並不清楚。

儘管如此，川普週四仍對達成協議抱持信心，他表示協議中會包括中國在貿易上的讓步，也會涉及TikTok美國資產的交易。

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