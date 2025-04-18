美股能逢低進場？專家急喊「先不要」揭危局主因

馮艾倫警告，投資人可能低估了經濟衰退的風險，若預期成真，那今年下半年金融市場恐將面臨進一步壓力，特別是股市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期調整關稅政策，短期內似乎有助於穩定美國金融市場。不過GlobalData TS Lombard 資深總體經濟策略師馮艾倫（Daniel von Ahlen）警告，投資人可能低估了經濟衰退的風險，若他的預期成真，那今年下半年金融市場恐將面臨進一步壓力，特別是股市。

《Ｍarketwatch》報導，馮艾倫週三（16日）在報告中指出，近期經濟數據與新聞事件顯示出多項潛在風險，包括在招聘活動放緩之際，聯邦政府裁員對勞動市場的壓力，以及川普關稅措施恐提高大多數商品價格，在收入成長放緩的情況下，削弱消費者的購買力。

請繼續往下閱讀...

馮艾倫指出，中國的報復性關稅可能損及美國出口企業，對移民的限制措施可能導致勞動人口減少，而若川普政府欲延長第一任期的減稅政策，相關措施也可能在關鍵時刻削弱經濟成長動能。

馮艾倫說：「上述因素的綜合作用，恐將足以使美國經濟步入衰退，特別在實質個人所得成長迅速降溫的情況下，整體經濟幾乎沒有容錯空間。」

馮艾倫進一步以模型分析市場目前反映的經濟成長預期，結果顯示，儘管華爾街經濟學家大幅下調預測，但投資人仍未放棄對經濟強勁成長的預期。

對股市的另一個可能的負面因素是，華爾街分析師對於2025年企業獲利預期可能過於樂觀。即使部分分析師已開始下修預估，但整體市場共識仍預期企業獲利將年增8.9%；但根據歷史經驗，經濟衰退期間的企業獲利成長通常接近停滯，甚至出現負成長。

而股市走弱也可能進一步拖累家庭消費支出，因為近年來股票資產在家庭財富中占比持續提高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法