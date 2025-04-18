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中國不會來電！CNBC曝白宮證實沒接到電話 揭博弈底氣

2025/04/18 08:44

CNBC報導，1名美國企業高層透露說，白宮向他證實，中國沒有給美方打電話。（美聯社）CNBC報導，1名美國企業高層透露說，白宮向他證實，中國沒有給美方打電話。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅博弈戰中，川普正等著習近平先服軟來電，不過，CNBC報導，1名美國企業高層透露說，白宮向他證實，中國沒有給美方打電話。這名高層表示，顯然美國政府大大高估了關稅對中國施加的影響力，另金融時報等美媒亦認為，中國手中還有多張王牌未用，讓其反制更有底氣，中國暫時不會打電話給美方。

據報指出，這名匿名美企高層曾就中方對美關稅政策的回應，即時緊盯白宮。

這名高管這樣描述其與白宮溝通關稅問題的進展，“我們給白宮方面打電話，問他們電話打得怎麼樣”，其中“電話打得怎麼樣”，意指“中方是否有給美國打電話，就美關稅政策展開商議”。

「白宮說，中國人沒有來電。」這是白宮告知這名美企業高層的最新中美溝通情況。這名高管評論指出，川普政府大大高估了關稅帶給他們的對華影響力。

CNBC就此發表1篇評論文章，文章標題中直接說明：美國希望中國來電。但中方不會，起碼現在不會。

報導指出，中國商務部4月10日就已召開記者會，明確回應了「中方是否就關稅問題與美展開談判」的問題。

商務部發言人表示，中方的立場是明確的、一致的。談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。希望美方與中方相向而行，以相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，透過對話協商妥善解決分歧。

文章引述1名常年往返中美兩國間的金融業從業人員布魯斯·劉的話稱：「投我以木桃，報之以瓊瑤」。簡單來說，你對我好，我也對你好，但如果你想欺負我，我們不會接受。我們知道這可能會給我們的經濟或日常生活帶來影響，但我們已經為此做好了準備。

和CNBC持有相同觀點的，還有英國的《金融時報》與美國的彭博社。這兩家媒體都認為，中國在應對美國關稅方面，還有很多張「王牌」沒有使用。相較川普政府盲目在關稅上玩數字遊戲，耗盡政策空間，中國顯然有比美方預想的更有力的反制手段與底氣。

英國《金融時報》15日就分析指出，中國掌握有多張“王牌”，包括多樣化的出口市場、對關鍵戰略礦產的掌控以及國家體制上的巨大優勢等，這些籌碼不但能讓中方經受住川普的關稅考驗，而且還能在談判中彰顯自身實力。

彭博社14日的文章進一步說明，儘管貿易戰沒有贏家，但在這場由川普發起的貿易戰中，中國掌握的籌碼比美方預想得更為有力，這一事實正變得愈發清晰。在中美貿易關係的現實下，美國深度依賴中國商品，美國頒布關稅措施限制進口中國商品，反而變成一種自我戕害。

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