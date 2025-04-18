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經濟衰退理財大公開！34歲退休千萬富翁給出6個實用法則

2025/04/18 14:45

經濟衰退理財大公開！34歲退休千萬富翁多根給出6個實用法則（路透）經濟衰退理財大公開！34歲退休千萬富翁多根給出6個實用法則（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球貿易戰升級，經濟衰退風險越來越高，面對經濟衰退尤其是停滯性通膨時期，投資人要如何理財呢？34歲退休的千萬富翁多根表示，給了6個實用理財法則，只要做好準備、有耐心並有遠見，您就可以度過經濟衰退，甚至可以將其作為持久財務成長的起點。

CNBC報導，擁有300萬美元（約新台幣9780萬元）資產，曾在高盛和瑞士信貸等金融機構工作13年，並在34歲退休，隨後創辦了金融武士（Financial Samurai）理財網站的多根（Sam Dogen）表示，儘管美國尚未正式陷入經濟衰退或停滯性通膨，但目前已經出現了警訊。通常，當不確定性增加時，消費者就會退縮，隨著支出放緩，企業收入下降，招募凍結，投資停滯。

這種動亂可能會令人恐懼，但經濟衰退不會永遠持續下去，通常持續6個月到2年，自第二次世界大戰以來，平均持續時間約為10個月。

此時此刻，關鍵是要從恐懼心態轉變為策略心態，縮減開支，增加現金儲備，實現收入來源多元化，並傾向長期投資。只要做好準備、有耐心並有遠見，您就可以度過經濟衰退，甚至可以將其作為持久財務成長的起點。

而在經濟衰退時期應如何理財呢？多根提供了6項法則：

1.處理你拖延的維護和維修

由於通膨可能必然會加劇，現在鎖定生活必需品的價格是明智之舉。這意味著要修復損壞的東西，並在生活必需品價格上漲之前儲備它們。

有車嗎？立即處理主要維護項目，如煞車、輪胎、皮帶、電池、濾網等，一旦保固期滿，意外的汽車維修可能會超出您的預算。

房屋也是一樣，如果您的屋頂、窗戶或電器已經快要報廢了，請考慮在價格尚可承受的時候更換它們。

另別忘了你的健康，在保險費和免賠額上漲之前預約檢查或治療。

2.應急基金應包含6至12個月的生活費

在經濟衰退期間，手頭上有現金意味著安全和安心。我建議將相當於6至12個月開支的資金投入高收益貨幣市場基金或國債，帳戶收益率約為4%。

這樣，如果您遇到裁員或緊急開支，您就知道自己擁有不受股市不可預測性影響的財務緩衝，畢竟當價格下跌時，您可能也不太想出售股票和其他投資。

3.明確你的投資目標

您的時間範圍會影響您的風險承受能力，如果您正在為20年後退休而投資，那麼請堅持下去。

如果您在兩年內需要現金（用於購屋、支付學費、創業或退休），您可以考慮轉向流動性更強、防禦性更強的資產，例如3個月期國庫券、短期國債ETF或貨幣市場基金。

闡明您的目標並了解您投資的原因，也可以使您在市場波動時更容易保持紀律。

4.廣泛思考你的職業生涯

現在是時候加強與您的主管和團隊的關係，並建立整個行業的網絡了。在經濟和職業不確定的時期，最好的防禦就是清楚了解自己的優勢和所能帶來的價值，也要考慮您的經驗如何應用在其他領域。

如果您發現自己擁有可轉移的技能，那麼在就業市場仍然相對強勁的情況下，請看看是否有可能轉換到更穩定的行業或雇主。在職期間找到工作總是比較容易，如果您遭遇裁員，請務必協商遣散費。

5.建立替代收入來源

僅僅依靠1份薪水是有風險的，尤其是在經濟衰退期間，考慮建立盡可能多的收入來源。如租金收入、股票股利、債券收入、自由業、諮詢、副業、零工經濟（例如共乘、送貨、做個能幹的人）或教導你擅長的某件事。

6.利用這段時間投資未來

在經濟衰退期間，股市通常會出現拋售。與其逃避，不如考慮為自己的退休生活和孩子的未來傾盡全力，並進行平均成本規劃。

利用這段時間在您的401（k）、IRA、Roth IRA、529 計劃和託管投資帳戶中多存一點錢。

很有可能，10年後，您會慶幸自己堅持了下來，甚至會慶幸自己在價格下跌時多投資了一點。在進行更多投資之前，請確保您始終保留至少6個月的生活費現金。

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