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川普關稅戰 星宇航空：客貨恐受影響 須密切觀察

2025/04/18 07:52

星宇航空策略長劉允富。（星宇航空提供）星宇航空策略長劉允富。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普關稅戰重拳，導致股市重挫，星宇航空策略長劉允富指出，川普對等關稅宣布前，星宇航空對今年客運展望樂觀，但對等關稅祭出，消費者消費力下滑，目前觀察，北美線客運第二季起的訂位率略為下滑，貨運則因電商、伺服器等則在關稅名單中，影響出貨表現，因此航空客貨恐承壓，須密切觀察關稅戰後市走勢。

劉允富表示，目前北美地區未來6個月的訂位狀況，與去年同期相比有趨緩，但下降幅度不大，因此未來將持續觀察。除北美地區外，占營收近50%的日本航線目前尚未受到影響，畢竟日元匯率還是處在歷史相對低檔，且日本旅遊對國人來說還是最具吸引力，但關稅措施會影響到的都是純旅遊，因此需要密切持續觀察，不過，若電子大廠陸續赴美設廠，也不排除會帶動北美客運表現，因此，短時間難下結論。

在航空貨運方面，劉允富分析，輸美的航空小額免稅包裹將在5月2日後面臨高額關稅，預料空運量將明顯減少，而川普對等關稅延後90天執行下，近期航空貨運浮現出貨潮，但貨主整體出貨意願並沒有顯著提高，預期後續對等關稅的干擾也不會太小，但因為川普具體做法持續變化，且無人能夠預期，後市還需緊密觀察。目前台灣到美西每公斤貨運介於130-180元。

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