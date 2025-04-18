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道瓊跌527點連三黑！輝達股價續挫 台積電收紅

2025/04/18 05:43

週四華爾街股市漲跌互現，道瓊及那指連續三天收黑。（彭博社）週四華爾街股市漲跌互現，道瓊及那指連續三天收黑。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關稅政策持續令投資者擔憂，加上本週五休市，週四華爾街股市漲跌互現，道瓊工業指數下跌527.16點或1.33%，收在39142.23點。那斯達克指數下跌0.13%，道瓊及那指均連續三天收黑。標普500指數小幅上漲0.13%，費城半導體指數下跌0.64%，台積電ADR上漲0.05%，收在151.74美元。

綜合外媒報導，保險業聯合健康集團獲利未達預期，股價下跌22%，拖累道瓊指數。人工智慧晶片龍頭輝達週二披露，由於美國管制其向中國出口H20晶片，其季度費用約為55億美元，繼前一日下跌近7%，週四續跌2.93%，收在101.42美元。

聯合健康集團和輝達給股票市場帶來壓力，但也有其他知名股票提供上漲動力。禮來公司減肥藥首次大型後期測試效果良好，股價飆漲14.30%。串流媒體巨頭Netflix在發布獲利報告之前上漲1.19%。

美國總統川普表示，其與日本雙邊會談取得重大進展，交易員們因此傾向於樂觀。川普也告訴記者，預計將與中國達成貿易協議。

道瓊工業指數下跌527.16點或1.33%，收39142.23點。

那斯達克指數下跌20.71點或0.13%，收16286.45點。

S&P 500指數上漲7點或0.13%，收5282.7點。

費城半導體指數下跌24.70點或0.64%，收3832.47點。

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