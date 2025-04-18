2024年我貿易總值排名全球第18名 前進1名

根據WTO統計，2024年台灣貿易總值8694億美元，排名全球18名，較2023年前進1名。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據世界貿易組織（WTO）統計，2024年我國貿易總值8694億美元，排名全球18名，較2023年前進1名；其中出口值4750億美元、占全球比重1.9%，排名第16持平，進口值3944億美元、占全球比重1.6%，排名第18、較2023年前進3名。

財政部統計處說明，2024年隨通膨壓力緩解，主要經濟體啟動降息循環，各國貿易動能普遍回升，根據WTO統計，2024年全球出口總值24.4兆美元，較2023年增加2.3%，以中國出口3.6兆居首、占比14.6%，其次依序為美國占8.5%、德國6.9%、荷蘭3.8%、日本2.9%，而南韓2.8%排名第6、前進2名，香港2.6%排名第8、同樣前進2名，新加坡居第15持平，台灣1.9%排名、也與2023年持平。

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進口方面，2024年全球進口總值24.7兆美元、年增 1.9%，前5大進口國為美國、中國、德國、英國及荷蘭，香港及南韓分列第8、11名，新加坡第17，台灣則居第18名、較2023年前進3名，主因AI商機發酵，國際AI供應鏈分工運作，帶動記憶體與資通設備進口大增。

財政部指出，觀察主要經濟體出口的全球占比變化，2024年與2023年相較，中國占比上升0.5個百分點，在前5 大中升幅最大，南韓及香港出口占比均上升0.2個百分點，我國、新加坡及美國各上升0.1個百分點，德國、日本分別下降0.2、0.1個百分點。

若與2014年比較，德國、日本出口占比分別下降1及0.7個百分點，南韓、香港及新加坡降幅介於0.1至0.2個百分點之間，美國持平，中國占比擴增2.3個百分點最為顯著；台灣增加0.2個百分點，表現也較多數主要經濟體為佳。

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