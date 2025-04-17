川普怒嗆要炒了Fed主席 美議員示警：鮑爾下台市場會崩盤

美國總統川普再度抨擊Fed主席鮑爾（右）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日明確指出，川普關稅規模比預期大，其所帶來的經濟影響也更大，不過目前聯準會還不急著降息。此話引發川普不滿，在社群平台發文痛批鮑爾「總是太慢，而且犯錯」、「鮑爾的解職越快越好」。美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）示警，如果鮑爾被解僱，美國市場將崩潰。

鮑爾16日重申，聯準會將先觀望，待情勢更明確後再考慮降息行動，並警告，聯準會面臨通膨和經濟雙重目標存在衝突的兩難挑戰。鮑爾的談話被視為提出停滯性通膨的擔憂。

請繼續往下閱讀...

鮑爾預計，面對前所未有的不確定性，美股等金融市場將繼續波動，但否認聯準會會像投資者押注的Fed Put期權那樣「救市」，因為市場在正常有序運轉。

鮑爾的立場讓川普很不滿，再度對鮑爾發難，川普17 日在自家社群網站Truth Social 批評鮑爾「總是太慢、而且犯錯」，未能及時跟進其他央行降息，錯失穩定市場的時機，直言「鮑爾的解職愈快愈好」。

對此，美國參議員沃倫在CNBC的節目示警，如果Fed主席鮑爾被川普總統解僱，美國市場將崩潰 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法