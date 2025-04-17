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親自上陣與日墨談關稅 川普爆：中國也想談

2025/04/17 22:42

美國總統川普17日發文稱，每個國家都想與美國見面，包括中國。（美聯社）美國總統川普17日發文稱，每個國家都想與美國見面，包括中國。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）16日與日本代表團進行關稅談判，同時也和墨西哥總統進行友好通話。他發文預告，17日將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面，還說每個國家都想與美國見面，包括中國。

川普16日與日本談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面，隨後在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「很榮幸剛跟日本貿易代表團會面，（取得）重大進展」。

川普在談判之前發文表示，日本為了交涉關稅、軍事支援經費及「貿易公平性」，派人訪美，「我將與財政部長、商務部長一同出席這場會議，希望可以研擬出對日本、美國都好的成果」。

美日關稅談判取得進展，激勵日股，日經指數17日上漲457.2點，漲幅1.35%，以34377.6點作收。

川普17日再發文表示，他昨天除了和日方代表會面，還與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通電。

川普說，每個國家都想與美國見面，包括中國；並稱「今天是義大利」，預告他17日將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面。

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