嚴格管制輝達H20出口 美展現粉碎中國AI爭霸決心

美國官員近期與黃仁勳會面，詢問H20與其全球供應鏈問題。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，影響輝達H20晶片與超微MI308產品的美國最新晶片出口管制是迄今白宮發出的最明確信號，中國的人工智慧（AI）發展將得不到美國的助力。這也顯示在多個戰線上，川普政府迎擊中國的決心，而科技霸權之戰將以類似貿易戰的方式展開，亦即強硬交鋒，間雜混亂。

川普政府官員數月來已暗示，他們正考慮管制輝達等美企的處理器出口。這些處理器使中國在AI領域上取得大幅進展。

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報導指出，川普政府官員越來越覺得AI領域的新創新是由推理驅動，這讓AI模型得以應用於現實場景。輝達的H20證明在該方面是有效用的。知情者說，近幾週，包含國家安全委員會在內的美國政府官員與輝達執行長黃仁勳會面，詢問有關H20與該公司全球供應鏈的問題。

在1月截止的財政年度，輝達銷售約120億美元的H20處理器，佔該公司中國銷售70%。中國取得輝達H20的能力，自拜登政府以來受到美國決策者關注。意識到H20在AI發展上價值的官員，私下討論如處理該晶片的採購問題。

相關討論在川普政府仍持續，而在今年初中國AI新創公司DeepSeek以其低成本但功能強大的模型，震撼矽谷與華爾街後，該討論變得更加急迫。DeepSeek的崛起推動AI模型在中國的採用，並使輝達H20與其他晶片的需求上升。

商務部長盧特尼克在1月的任命聽證會上說，輝達晶片推動DeepSeek模型的發展，美國如此的援助必須中止。他說，「如果他們來與我們競爭，就讓他們競爭，但停止使用我們的工具來與我們較勁；我對此將非常強硬」。

美國國會一個關注中國的委員會16日發布 DeepSeek報告，建議升高出口管制，並增加商務部監督該管制的經費支持。

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