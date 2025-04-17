台股「限空令」是否退場？金管會觀察2指標

〔記者王孟倫／台北報導〕川普關稅政策仍有許多不確定性，為了抑制空方、穩定台股信心，金管會連續2週祭出「限空令」。根據統計，上市櫃公司實施庫藏股達120件， 上市71件、上櫃49件，最大買回金額687.35億元。金管會表示，會持續關注國際局勢及國內外證券市場，維持國內外資本市場穩定。

證期局副局長黃厚銘表示，三項股市穩定措施，包括限制盤中借券賣出、調高融券保證金成數至130%、擴大信用交易擔保品範圍等措施，自4月7日實施以來，已發揮成效，從「借券賣出」占比來看，已從4月2日的4.34%降至4月16日的1.75%。

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在信用交易整戶擔保維持率部分，4月2日川普宣布高額關稅前的水位為157.2%，台股清明連假後恢復交易連日重挫，4月9日擔保維持率掉到143.97%，4月16日則已回升至 167.48%。

證交所先前以鼓勵方式希望上市櫃公司自主實施庫藏股計畫，黃厚銘說明，截至目前，上市櫃實施庫藏股共計 120 件，上市 71 家、上櫃 49 家，預計最大可買回金額 687.35億元。

至於下週限空令是否退場或繼續實施？金管會僅強調，會持續關注國際局勢及國內外證券市場，據瞭解，由於市場變化大，金管會尚未做出最後決定。

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