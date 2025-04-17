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凱基金3大子公司聯手防詐 攜手刑事警察局打造阻詐防護網

2025/04/17 21:25

凱基金控與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，凱基金控總經理楊文鈞（右）、刑事警察局副局長邱紹洲（左）親自出席簽署儀式。（業者提供）凱基金控與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，凱基金控總經理楊文鈞（右）、刑事警察局副局長邱紹洲（左）親自出席簽署儀式。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應政府打詐政策，凱基金控旗下銀行、證券及人壽3大子公司，與刑事警察局正式簽署反詐騙合作意向書，雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享強化合作，進一步提升各子公司識詐、阻詐的成效。

為協助民眾降低詐騙風險，凱基金控及旗下子公司積極升級防詐措施，透過科技監測、主動關懷、識詐宣導等多管齊下，強化金融交易安全。

凱基銀行成立金融詐欺防制工作小組，透過內部跨單位、外部跨平台及警政合作方式，打造阻詐防護網，並導入AI智能監控機制，透過大數據分析異常交易，2024年分行臨櫃成功攔阻80件詐騙案件，阻詐金額逾8400萬元，今年第1季警示帳戶相較2024年同期減少近3成。

信用卡防堵盜刷部分，2024年主動拒絕盜刷交易2.3萬筆，防止盜刷損失超過1.57億元，並持續透過聯合學習跨機構訓練AI模型，建置國家級鷹眼模型，提升詐欺偵測能力。

凱基證券則透過數位科技強化投資人交易安全，成立「反詐騙專責小組」，制定通報機制並於官網建置「反詐騙行動站」，推出「68178」短碼簡訊服務，降低假冒簡訊詐騙風險。並導入國際級RSA偽冒偵測服務，全天候監控可疑釣魚網站，近期更有分公司營業員發揮高度警覺性，成功攔阻假冒股票抽籤詐騙案件，並協助警方逮捕詐欺嫌犯，獲高雄市警局表揚。

凱基人壽推動全方位防詐策略，已導入「68889」短碼簡訊、企業短網址及Whoscall認證企業電話號碼，並於官網建置防詐專區，同時強化第一線客服中心人員識詐能力，落實關懷機制，成功阻止多起高額詐騙案件。

凱基金控表示，期待透過與刑事警察局的緊密合作，攜手子公司持續升級防詐技術，為台灣打造更加安全的金融環境。

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