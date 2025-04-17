子公司踩雷 中鼎:抵押權設定高於應收帳款 可分數年收回

中鼎今晚召開重大訊息記者會，說明子公司承攬的工程業主申請重整的因應對策。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕中鼎工程（9933）昨天深夜公告，重要子公司CTCIA所承攬的BKRF工程，其業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，由於CTCIA對BKRF截至目前應收帳款金額共計約196.04億元，占中鼎合併總資產比率約15.7%，導致中鼎今股價重挫跌停，中鼎今晚召開重大訊息記者會表示，當初該工程一完工，就已做了抵押權設定，金額高於應收帳款，公司估計此應收帳款應可全數收回。

中鼎表示，公司目前帳上現金及約當現金有超過200億元，每年新承攬工程金額超過千億元，公司營運無虞。

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中鼎強調，當初同意GCEH重整，GCEH有提出一個財務預測，這是一家生質能源公司，並且已經跟客戶簽訂供應合約，因此公司認為GCEH就算今年無法開始償還債務，但明年營運上軌道後，就有機會可以開始償還中鼎帳款。

中鼎表示，估計未來三到四個月，法院就會公告全部重整計畫，公司估計可以逐年收回帳款。不過中鼎應該會跟會計師商量，會先提列小額減損。

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