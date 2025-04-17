默克掌握光的變革力量 Touch Taiwan聚焦三大技術應用

默克科技事業體全球光電科技執行副總裁Damien Tule（中）與默克台灣光電科技總經理張家曄（右）、默克全球研發長周光廷。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕德國科技大廠默克今年在Touch Taiwan智慧顯示展，首度以整合後的光電科技事業體全新亮相，主題為「掌握光的變革力量 – We Materialize Light」，展出顯示器材料、光學科技及量測與檢測三大技術應用，並設有互動體驗專區，呈現前瞻材料結合AI人工智慧，驅動智慧顯示與先進製造的升級。

默克電子科技事業體全球光電科技執行副總裁Damien Tuleu表示，默克運用百年顯示材料技術，結合光學、化學與半導體解決方案，並導入AI與機器學習，攜手客戶開發高效創新應用，展現對工業5.0的積極佈局。

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對於美國大打關稅戰的衝擊，Damien Tuleu表示，會很謹慎看待，他表示現在企業很難採取主動出擊的策略，但即使在被動中也要保有彈性與韌性，默克全球佈局完整，是一家在地化的全球公司，比如供應台灣顯示器產業的材料都是在地生產，從總部的角度來看，默克佈局已經完成，之後將視美國關稅政策變化進行調整。

默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄也分析關稅對顯示器產業影響。他指出，可分為兩部分，一方面受到總體經濟影響，關稅可能使通膨更嚴重、經濟出現衰退，購買力就會下滑，影響程度多大，就看關稅最後的稅率為何。

另一方面，在供應鏈層面，為因應可能的高關稅，多數廠商會選擇在對等關稅實施前增加生產。然而，90天之後市場走向仍難預測。

從區域生產佈局來看，TV製造分布於中國、越南與墨西哥等多個地區，其受關稅影響程度相對有限。反觀IT產品，超過9成產能集中在中國與越南，若面臨新一波關稅衝擊，影響程度會比較大。不過若IT市場如預期出現緩機潮，將有助支撐短期需求，下半年則需謹慎看待。

張家曄指出，默克持續以創新科技引領產業轉型，透過強化產品效能與跨界合作推動電子科技產業升級。

默克此次展覽有三大技術亮點，在智慧顯示領域，默克展示多項先進液晶技術，包括UB-FFS液晶材料具備高透光率、低能耗與真實色彩，適用於AI PC及高對比顯示器；PS-VA技術則提升電競畫面流暢度。未來將以高速液晶與背光色彩切換技術取代傳統濾光片，強化影像亮度與節能效果。

車用市場方面，默克推出高折射率液晶應用於AR抬頭顯示器、染料液晶技術支援智慧車窗與隱私模式，並結合白色光阻與保護層材料，提升MicroLED顯示器的亮度與解析度。此外，低溫光阻材料協助降低製程能耗，朝向永續製造邁進。

在光學科技方面，默克以反應型液晶與PB Lens技術推動VR/AR沉浸體驗升級，提供超薄高效能光學元件，減少色差並提升穿戴舒適性。量測與檢測領域則導入高精度光學技術，協助客戶掌握晶圓缺陷與先進製程良率。

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