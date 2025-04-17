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魏哲家：台積電將持續擴大在台灣投資

2025/04/17 20:27

台積電董事會暨總裁魏哲家再度宣示持續擴大在台灣投資，計劃在未來數年在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。（彭博）台積電董事會暨總裁魏哲家再度宣示持續擴大在台灣投資，計劃在未來數年在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，董事會暨總裁魏哲家再度宣示持續擴大在台灣投資，計劃在未來數年在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。

他並指出，2奈米預計於2025年下半年開始量產，廠區位於新竹和高雄科學園區，以支持客戶強勁的結構性需求。

魏哲家表示，台積電所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為他們重視一定的地域靈活性，也包含必要程度的政府支持，這也是為公司股東將價值最大化。

他強調，透過拓展全球製造足跡並持續在台灣投資，台積電將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者，同時為股東帶來獲利成長。

對於加碼投資美國，魏哲家就投資興建時程說明，預計6座廠完工與投入量產，2奈米及更先進製程將有約30%的產能來自美國亞利桑那州廠。

他表示，亞利桑那第一座廠在2024年第四季採4奈米製程技術成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。第二座廠已興建完成，將採用3奈米製程技術，約較預期提早至少二個季度，因應客戶對AI相關的強勁需求，將努力加速量產進度。

第三座廠將採用2奈米和A16製程技術，獲得所有必要許可後，加上缺工，希望於今年稍晚開始興建，尚無確切時間表。第四座廠將採用2奈米和A16製程技術，第五座和第六座廠則將採用更先進的技術。

他預估，未來五年因海外晶圓廠量產將稀釋毛利率，初期影響約為每年2至3個百分點，後期因通膨、成本、潛在關稅則擴大為3至4個百分點。

魏哲家還說，日本廠進展良好，第一座廠於2024年底量產，第二座廠建廠將於今年稍晚展開，視當地基礎設施是否就緒而定。歐洲按計畫於德國德勒斯登興建一座特殊製程廠。

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