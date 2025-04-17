中國外貿金融都失火！傳中融信託瀕臨破產清算 上兆投資恐拿不回

中融信託近日傳出面臨破產清算，違約規模約2500億人民幣，投資人損失慘重。示意圖。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰火沒有止息跡象，外貿情勢嚴峻，金融市場也面臨風險。中植系信託平台-中融信託近日傳出面臨破產清算，違約規模約2500億人民幣（以下同，約台幣1.1兆），涉及逾3萬名散戶和2千家機構投資者，凸顯中國 3.7 兆美元（約台幣120兆）的信託產業復甦的希望正在迅速破滅。

外媒披露，中國中融信託恐破產清算。（彭博）

《彭博》連出2篇文章披露中國信託市場所面臨的危機，中植系信託平台-中融信託2023年暴雷，無法如期兌付理財產品後，傳出中信信託和建信信託近期向監管機構提交針對中融信託的破產清算建議，但監管機構未作最終決定。

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中融曾是中國頂尖的影子銀行之一，截至2022年，中融管理的資產總額為7860億元（約台幣3.47兆），公司爆出兌付違約後，未再更新資產管理規模。

報導指出，中融因多個產品無法如期兌付，於2023年和中信信託、建信信託簽訂委託管理服務協議。據估計，中融違約的信託產品規模約2500億元，涉及逾3萬名散戶及約2000家機構投資者。

根據統計，中國信託業規模高達3.7兆美元，近年破產與違約事件頻傳，對消費者信心構成壓力。公開數據顯示，除了中融以外，自2024年初以來至少有162款信託產品違約，目前有超過6000億元（約台幣2.65兆）面臨不良資產風險。

許多中國菁英對信託體系的信心已經破滅，張姓投資人（Henry Zhang）因信託產品損失 1600 萬元（約台幣7072萬），他正在考慮賣掉在北京的房子，買一間較小的公寓來籌集現金。

報導直言，儘管中國信託行業的困境尚無演變成更廣泛金融危機的跡象，卻已經嚴重打擊中國消費者的信心，尤其，隨著中國與美國的貿易戰愈演愈烈，這可能會破壞北京當局寄望消費復甦、支撐經濟的計畫。

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