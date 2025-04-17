中國出口陷困境！外貿企業湧「集體放假潮」 貿易商曝慘況

中國的外貿企業正迎來一輪前所未有的「集體放假潮」。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著中美貿易戰持續升溫，中國主要出口省份浙江正遭遇前所未有的挑戰。此刻面臨大量貨物堆積、海外訂單驟減，迫使許多企業選擇在「五一」勞動節後停工放假或壓縮工時。中國外貿重鎮面臨前所未有的寒冬，企業正迎來「集體放假潮」，突顯出其外貿經濟正遭受嚴峻考驗。

《自由亞洲電台》報導，中國「五一」勞動節假期臨近，數百萬家外貿工廠受到美中貿易戰影響，美國訂單近乎歸零。浙江、江蘇以及廣東等東南沿海多地的外貿企業，正迎來一輪前所未有的「集體放假潮」。

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報導指出，自「五一」勞動節起，浙江超過50%的外貿企業將停工放長假。這現象從浙江擴散至江蘇蘇州、廣東東莞等出口重鎮，成為目前中國外貿寒冬的縮影。

曾經在浙江、江蘇和廣東外貿工廠從事管理的民眾受訪表示，浙江是中國的外貿大省，2024年出口額佔該省GDP的7成。儘管數據顯示，全中國超過85%的出口企業也涉足內銷，但訂單驟減、消費疲軟令「雙循環」策略面臨考驗。他說，「我曾經在製造業做了十多年，所以我對中國的人口和製造業之間的關係非常清楚，所以這樣的經濟形勢可以說是幾十年所未有的。」

生產毛毯等產品的蘇州紡織廠員工也被召集開會，被告知由於出口美國受阻，工廠將縮短工時，僅能保證基本工資。工廠管理者對近百名員工說，「現在我們遇到貿易戰，對我們下單受影響，現在每天從早上8點到下午2點，每個星期工作3天，最多4天，如果你在外面有好的工作，你可以走。」更令人唏噓的是，工廠鼓勵員工將堆積的毛毯上網出售。據員工透露，有管理人員這幾天靠熟人售出六十多條毛毯，其中半數是賣給親友。

另外，江蘇揚州電商業者表示，因為越來越多的人在網上出售外貿產品，使得生意更加艱難，這家業者說，「東西賣不出去是肯定的，大家都有這個情況。以貿易戰的這個新關稅，不可能獲利了。今年總體來說，各行各業生意都不行，你在網上賣東西，生意沒法做。」

據流出的「放假通知」顯示，江蘇一家具出口經驗的服飾企業，自4月中旬起至6月底停工，東莞一家電器製造商亦因訂單中止，宣布停工1個月。報導指出，數十家公司都發出類似放假通知，包括浙江、廣東等地。

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