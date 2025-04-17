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2024車輛油耗指南出爐 本田這款車最省油

2025/04/17 18:59

113年「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐，本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D車款表現最佳。（能源署提供）113年「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐，本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D車款表現最佳。（能源署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署彙「車輛油耗指南」，供民眾參考，113年「車輛油耗指南」非電動車輛節能車款排名以本田FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D車款表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

能源署說明，為進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，113年「車輛油耗指南」也收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊 。

根據113年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名，除了本田FIT表現最好外，LEXUS LBX HYBRID 1490c.c. CVT 5D及TOYOTA CAMRY HYBRID 2487c.c. CVT 4D，分別排第二、第三，3款車皆是油電複合動力小客車。

商用車類前三名分別為：TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D、TUCSON NX4H-A 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車及CITROEN BERLINGO VAN（XL） 1499c.c. A8 5D柴油車；能效表現以三陽生產TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車居冠，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

機車方面，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試後，前三名皆是HONDA品牌SUPER CUB車系車款，以榮立重型機車有限公司進口的HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛95.9公里。

能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能的車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也不可忽視，包括減輕車輛載重、加減速保持平穩、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油；113年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網，民眾可參考。

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