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達運精密、新一智能、遠近科技聯展 聚焦智慧顯示創新技術

2025/04/17 18:52

達運精密董事長蔡國新帶領新一智能、遠近科技聯手參展。（記者陳梅英攝）達運精密董事長蔡國新帶領新一智能、遠近科技聯手參展。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕達運精密（6120）與旗下轉投資事業新一智能與遠近科技於今年「Touch Taiwan 智慧顯示展」聯合展出，聚焦智慧顯示、智慧場域解決方案與懸浮影像按鈕等創新技術，董事長蔡國新表示，此次3家企業聯合參展，不僅展示創新技術，更深化跨領域合作可能性，為智慧科技產業注入新動能。展望未來，將持續攜手拓展市場、升級技術，共同引領智慧應用邁向新高峰。

對於近期關稅影響，蔡國新說，關稅還有諸多不確定性，不過達運生產大部分在中國，未來若課徵高關稅，從美國進口原材料會有成本上升問題，誰要買單、會不會因為售價變高影響需求，都還要觀察。

蔡國新對今年背光模組、導光板等本業維持持穩樂觀，新事業佈局正在積極開展中，他指出，目前還在發展初階段，對營收貢獻不大，但效益會逐漸顯現，達運也希望能持續擴大新事業的貢獻，推升公司整體毛利。

達運精密在這次展覽中，首度發表全新開發的專業攝影輔助顯示器 On Camera Monitor，從設計、軟體到量產皆由團隊自製完成，可精準掌握曝光、對焦與色彩，降低影像後製成本，並以全紙化包裝榮獲商周探競爭力100強。

此外還有榮獲「2025 Gold Panel 傑出產品獎－材料及零組件類」的智慧綠能安全車用防窺顯示器，具備高效節能與防眩功能，提升行車安全與顯示效能。

新一智能則以智慧場域建置為核心，展示橫跨顯示技術與AI應用的整合解決方案，涵蓋透明顯示、電子紙、自供電模組等，並具備軟硬體整合能力。其與台隆手創館合作的生成式AI智慧顯示應用，獲得「2025 SDAA 智慧零售獎」，展現AI於零售領域的實質價值與創新潛力。

遠近科技則專注於懸浮影像互動技術，展出UFO Touch懸浮電梯按鈕，突破傳統平面設計，圖像可懸浮於空中並結合紅外線感應與提示燈，實現非接觸直覺操作，已成功應用於台北101與醫療機構，榮獲「2024 台灣精品獎」，兼具創新性與實用性。

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