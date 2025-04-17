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核二廠長爆發收賄逾百萬弊案 若遭台電開除退休金歸零

2025/04/17 18:35

台電核二廠驚傳貪污收賄弊案，現任曾姓廠長涉嫌去年透過焚化爐系統採購案，收受廠商上百萬元賄款。（資料照）台電核二廠驚傳貪污收賄弊案，現任曾姓廠長涉嫌去年透過焚化爐系統採購案，收受廠商上百萬元賄款。（資料照）

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涉收賄上百萬助業者取得標案及通過驗收 檢廉搜索核二廠約談廠長

〔記者林菁樺／台北報導〕台電核二廠驚傳貪污收賄弊案，現任曾姓廠長涉嫌去年透過焚化爐系統採購案，收受廠商上百萬元賄款，北檢今指揮廉政署兵分17路搜索並約談相關6人，預計晚間將陸續移送北檢複訊；台電表示，配合司法，絕不護短，若檢調查證屬實，最嚴重將遭台電開除，退休金將全數落空。

台電表示，事前政風單位即就本案與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦。

台電說明，因本案已進入司法程序，若經查證屬實，會依規定嚴懲不貸；目前會依檢方複訊結果討論曾姓廠長是否調離現職。

台電指出，將持續精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

檢方目前全案朝《貪污治罪條例》行、收賄及圖利等罪方向偵辦；據了解，核電廠長月薪12萬元起跳，且會有另外的核能加給，應有14、15萬元不等，年薪也是百萬等級以上。

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