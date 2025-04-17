台睿抗癌新藥 吸引歐洲大廠談授權

台睿抗癌新藥吸引歐洲大廠談授權。圖為台睿總經理簡督憲。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥股台睿（6580）今日表示，公司研發的抗癌新藥CVM-1118已完成初步臨床二期（Phase IIa）用於治療神經內分泌腫瘤（NET）的臨床試驗，已有歐洲孤兒藥大廠對此藥感興趣，已經來洽談過一次，目前該藥廠選了三家生技公司談授權，台睿是其中一家。

台睿表示，CVM-1118接下來將進行臨床二期（Phase IIb），預計要收案100多人，可能在美國、歐洲同步收案，由於未來還要支出臨床費用，公司今年會辦理一次現金增資，時間可能會在下半年。

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此外，CVM-1118另一適應症是合併免疫製劑「保疾伏」作為晚期肝癌二線治療，在台灣的臨床試驗初步結果顯示合併用法相較於單用免疫療法有更佳的趨勢，由於此結果在癌症醫學會發表後引起廣泛關注，吸引中國藥廠表達合作意願，希望將CVM-1118與其免疫製劑聯合應用於中國肝癌市場。台睿已著手準備中國臨床試驗方案的申請，可能收案40位，進行臨床二期（Phase IIb）試驗。

台睿通過食藥署核可上市的硒點滴產品「西寧特」，已獲全國超過三百多家診所與各大地區醫院與醫學中心的支持使用，從2019年上市以來至2024年之年複合成長率達32%，未來將與國內藥廠信東生技合作，規劃共同推動海外市場的經銷布局，有機會在2至3年內進行亞洲市場的藥證申請。

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