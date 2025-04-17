資安協會將率9台廠赴日 東京IT Week首設台灣資安館

台灣資訊安全協會將率領9家台灣資安廠商赴東京參加IT Week。圖為去年參展畫面。（協會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣資訊安全協會（TWISA）、台灣資安大聯盟（TWDDC）與數位發展部數位產業署合作再度進軍國際舞台，將於4月23日至25日，率領9家台灣資安廠商赴東京，參加日本最具規模與影響力的科技展IT Week，並首度設立台灣資安館，向來自全球超過5.3萬名的IT、資安專業人士，展示台灣自主研發的資安技術。

TWISA指出，近年台灣與日本均有知名企業因供應鏈夥伴遭駭客攻擊，導致資料外洩或鉅額損失，突顯供應鏈資安事件對全球製造業的嚴重衝擊。此次在IT Week台灣資安館中所展出的解決方案，期望與日本產業市場技術合作，展現台灣在全球資安領域的技術成果，打造亞太資安聯防體系。

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本次TWISA帶領的9家資安企業各具專長，涵蓋零信任、AI防禦、加密驗證與端點防護等核心領域。其中，uniXecure（智慧資安）主推資安意識人因分析系統與事故訓練平台，強化MOC資安監控，並已在日本簽署多項MOU；KeyXentic（關楗）專注於無密碼身分驗證與安全金鑰應用，實現高效且可信的零信任身分管理；ShareTech（眾至資訊）提供AI郵件防護與UTM資安閘道，深耕政府與教育市場。

Team T5（杜浦數位）專精APT攻擊行為偵測與威脅情報分析，在亞太區網路間諜防護實績豐富；CHANGING（全景軟體）推出IoT安全方案「Ciot」，聚焦資安、設備管控與連結，推動Matter生態系與智慧家庭的數位信任；UPAS（優內控）打造NAC為核心的零信任管理平台，整合內網安全解決方案全面部署。

ZUSO Generation（如梭世代）專精紅隊演練與滲透測試，也是多個國際資安組織成員，由演練成果融入企業安全文化，協助用戶打造持續優化的防禦體系；CyCraft（奧義智慧）以AI自動化平台獲國際肯定，首度在日本發表XASM曝險管理方案；Ruiting Tech（叡廷科技）整合晶片與行動資料加密，實現零信任資料防護。

TWISA表示，台灣資安館將於4月23日開展首日下午舉辦開幕啟動儀式，並以SEMI E187、後量子密碼（Post-Quantum Cryptography，PQC）與零信任資安為主題發表成果講座，另24、25日連續二天由參展廠商進行技術成果發表，展示台灣在工控資安、AI資安、零信任、IoT防護、EDR與後量子密碼等領域的研發實力與多元應用成果。

TWISA指出，已連續4年帶領台灣資安廠商組團赴日參展，期望透過台廠的實戰能力，向國際展現台灣資安技術實力，並推動台灣資安品牌國際落地。

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