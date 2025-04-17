美中關稅戰誰先屈服？前大摩亞洲區主席曝答案

美中關稅戰升溫。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國產品祭出145%的關稅，中美貿易緊張關係升級，美國投資銀行摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）認為，這是一場無人能贏的惡性競爭。

《金融時報》報導，羅奇指出，貿易戰是政治戰，川普對中國大徵關稅，目的並非重振美國經濟，而是逼使中國國家主席習近平坐上談判桌，進行另一場「川普式」交易，相信這不會發生，習近平不會輕易屈服。

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羅奇表示，「中國夢」以繁榮與復興的雙重承諾為框架，對現代中國的政治支柱作用，不亞於「MAGA」對川普的意義。在此背景下，需要理解到中方對川普關稅的回應「堅決反制，奉陪到底」。

對中國而言，關稅攻擊完全符合習近平在2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會上，警告外國勢力別妄想欺負中國的框架，當時習近平警告「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」。

羅奇又稱，川普出於憤怒和恐嚇行事，而習近平則以戰略紀律運作，這場貿易戰是情緒化政策與更冷靜計算的對抗。隨著川普持續施壓，中國迅速以同樣方式報復。北京已暗示，中國的下一步行動不會是另一項關稅措施。作為美國第三大出口市場、第二大外國國債持有國，中國擁有對戰略稀土的控制權以及自身的貨幣「武器」，有更多應對選擇，相信這是一場無人能贏的惡性競爭。

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