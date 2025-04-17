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談關稅衝擊 劉揚偉坦言：一定會影響鴻海

2025/04/17 18:10

工總17日舉行「中華民國全國工業總會會員代表大會」，邀請到鴻海董事長劉揚偉演講。（記者方賓照攝）工總17日舉行「中華民國全國工業總會會員代表大會」，邀請到鴻海董事長劉揚偉演講。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長劉揚偉今天（17日）出席中華民國全國工業總會會員代表大會並發表演講，會後接受媒體採訪時鬆口談美國關稅，坦言鴻海不會受到影響是不可能的，但鴻海早在數年就開始布局，因此影響相對比較好。

綜合媒體報導，工總今天舉行會員代表大會，劉揚偉應邀出席演講。會後劉揚偉被媒體問到川普關稅等問題時，坦言面對關稅政策等變數，一定會影響到鴻海，不可能不受影響，不過鴻海早在4、5年前就預見「區域化製造」趨勢，提前布局全球，因此衝擊程度降低，相對影響較小。

劉揚偉還直言，現在大家最關注的無疑是關稅問題，但沒有人知道最後的結果會是什麼，不確定性高是目前最難掌握的風險，假使各國因此限制產品流動，不僅會縮小市場規模，也會扼殺產業創新的動能。他呼籲，還是維持自由貿易體系。

至於近日輝達H20晶片突遭管制輸中，鴻海有何看法？劉揚偉表示，跟客戶有關的問題就請客戶去回答。

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